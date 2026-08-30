이강인 시즌 첫 도움…아틀레티코, 세비야 꺾고 리그 3경기 무패

▲ 이강인

이번 시즌 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드에 합류하자마자 핵심으로 자리 잡고 있는 축구 대표팀 '에이스' 이강인이 시즌 첫 도움을 작성하며 팀의 프리메라리가(라리가) 3경기 무패 행진에 힘을 보탰습니다.이강인은 30일(한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026-2027 라리가 3라운드 원정 경기에 선발로 출전, 전반 4분 0의 균형을 깨뜨리는 알렉스 바에나의 선제골을 도왔습니다.이강인의 이번 시즌 첫 도움입니다.프랑스 파리 생제르맹(PSG)에서 활약하다가 이번 시즌 아틀레티코 마드리드의 '7번' 유니폼을 입고 4시즌 만에 라리가에 복귀한 이강인은 20일 말라가와의 1라운드에서 득점포를 가동했습니다.1라운드에서 교체로 나섰던 이강인은 처음으로 선발 기회를 잡은 24일 비야레알과의 2라운드에선 후반 22분까지 뛴 가운데 공격 포인트를 작성하지는 못했으나 이날 다시 선발로 출격한 가운데 시즌 두 번째 공격 포인트를 생산했습니다.아틀레티코 마드리드는 세비야를 3대 1로 꺾고 리그 3경기 무패 행진(2승 1무)을 이어가며 라리가 선두(승점 7)에 이름을 올렸습니다.개막 2연승 뒤 첫 패배를 당한 세비야는 승점 6으로 5위에 자리했습니다.비에나와 함께 공격 선봉에 선 이강인은 경기 시작 4분 만에 합작 골을 만들어냈습니다.오른쪽 측면에서 볼을 몰고 가던 이강인이 감각적인 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 투입했고, 비에나가 침착한 오른발 슛으로 골문을 열었습니다.이후 아틀레티코는 전반 26분 아데몰라 루크먼의 추가 골로 격차를 벌렸고, 전반 33분 바에나가 기습적인 중거리 슛으로 3대 0을 만들어 일찌감치 승기를 굳혔습니다.후반 6분엔 이강인의 조율로 시작된 유기적인 전개 이후 루크먼의 슈팅이 골 그물을 흔들었으나 오프사이드가 선언되기도 했습니다.이후에도 추가 득점을 만들지 못한 아틀레티코는 후반 21분 미겔 시에라에게 만회 골을 허용했지만, 승점 3을 따내는 데는 문제가 없었습니다.후반 27분까지 뛰고 코케로 바뀐 이강인은 축구 통계 전문 풋몹에 따르면 이날 44회 터치, 패스 성공률 94%(30/32)를 기록했습니다.풋몹은 이강인에게 팀 내 5번째로 높은 평점 8.0을 줬습니다.멀티 골을 폭발한 바에나가 9.1점으로 양 팀 최고점을 받았습니다.(사진=게티이미지)