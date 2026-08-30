금리 오르고 전셋값 뛰는데…반토막 난 신혼부부 버팀목 대출

▲ 공인중개사에 붙어 있는 매물

기준금리가 두 달 연속 오르고 서울 전셋값도 상승하는 가운데 무주택 서민을 위한 버팀목 전세자금대출 신규 이용 건수가 1년 새 40% 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다.특히 신혼부부 대상 대출은 2년 새 60% 가까이 감소했는데, 서울 주택 중위 전세가격이 신혼부부 버팀목 대출 대상주택 기준인 4억원을 넘어서면서 대출 기준을 현실화해야 한다는 지적이 나옵니다.오늘(30일) 국회 정무위원회 소속 국민의힘 송언석 의원이 주택도시보증공사(HUG)에서 받은 자료에 따르면 작년 신규 버팀목 전세자금대출은 12만4천959건으로 전년(21만5천833건)보다 42.1% 감소했습니다.대출금액도 24조7천902억원에서 13조5천41억원으로 45.5% 줄었습니다.서울의 신규 대출 건수는 같은 기간 7만328건에서 3만9천57건으로 44.5% 감소했습니다.신혼부부 전용 버팀목 신규 대출은 2023년 3만3천149건에서 2024년 2만8천262건, 2025년 1만4천196건으로 줄었습니다.2년 새 57.2% 감소했습니다.버팀목 대출은 소득·자산 요건과 함께 대상주택의 임차보증금 기준을 충족해야 받을 수 있습니다.일반 버팀목은 수도권 3억원·비수도권 2억원 이하, 신혼부부 전용은 수도권 4억원·비수도권 3억원 이하, 신생아 특례는 수도권 5억원·비수도권 4억원 이하 주택이 대상입니다.KB부동산에 따르면 서울 주택 중위 전세가격은 2024년 1월 3억7천만원에서 지난해 12월 4억667만원으로 올라 신혼부부 버팀목의 수도권 기준을 넘어섰습니다.올해 8월에는 4억2천500만원까지 상승했습니다.서울 주택의 절반 이상이 전세가격 기준으로 신혼부부 버팀목 대출 대상에서 벗어나는 셈입니다.여기에 시중 대출금리 상승 압력도 커졌습니다.한국은행 금융통화위원회는 지난달 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 올린 데 이어 지난 27일 3.00%로 0.25%포인트 추가 인상했습니다.기준금리 인상이 시중 전세대출 금리에 반영되면 전세자금을 빌려야 하는 무주택 세입자의 이자 부담은 커질 수 있습니다.(사진=연합뉴스)