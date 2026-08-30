경찰, 살인 피해자 중국인 유학생 시신 추가 수습

▲ 경산 경찰서로 호송되는 20대 유학생 살해 피의자

경북 경산에서 중국인 유학생 살인 사건 수사 중인 경찰이 피해자 시신 일부를 추가로 수습했습니다.경북 경산경찰서는 살인 피의자 정모 씨가 진술한 시신 유기 장소에 대한 수색을 진행하는 과정에 피해자 시신 일부를 확인했다고 30일 밝혔습니다.현재 정씨는 경찰 조사에서 시신 유기 장소에 대해 비교적 협조적으로 진술하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰은 시신 일부를 추가로 발견했지만, 수색을 종료하지 않고 남은 시신을 최대한 수습한다는 방침입니다.경찰 관계자는 "한 번 발견된 장소라고 해서 (수색을) 끝내는 게 아니라 계속 확인해야 한다"며 "송치할 때까지 (유기된 시신을) 다 발견하기는 힘들 것 같다"고 말했습니다.경찰은 또 시신 유기 과정에 정씨가 이동한 경로가 담긴 GPS 자료도 확보해 범행 전후 행적을 분석하고 있습니다.다만 경찰은 정씨의 구체적인 진술 내용이나 범행 동기에 대해서는 공개할 수 없다고 밝혔습니다.경찰은 압수물 분석과 피의자 진술 검증, 시신 수습 등 남은 수사 절차를 마무리한 뒤 다음 주 중 정씨를 검찰에 송치하는 방안을 검토하고 있습니다.정확한 송치일은 아직 정해지지 않았습니다.경산 지역 한 대학 시간 강사인 정씨는 지난 20일 주거지에서 한때 자신의 수업을 들었던 중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의(살인 등)로 구속됐습니다.경찰은 정씨 주거지 등에서 확보한 증거물과 피의자 진술 등을 토대로 범행 경위와 시신 유기 과정 등을 수사하고 있습니다.