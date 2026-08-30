뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

회식 중 피하는 부하직원 따라가 신체 접촉한 상사…법원 판단은?

심영구 기자
작성 2026.08.30 09:17 조회수
회식 중 피하는 부하직원 따라가 신체 접촉한 상사…법원 판단은?
▲ 청주지법

회식 자리에서 부하 직원에게 부적절한 신체 접촉을 한 한국가스안전공사 직원에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.

청주지법 충주지원 형사1단독 김연수 부장판사는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반(업무상위력등에의한추행) 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 8개월에 집행유예 1년을 선고했다고 밝혔습니다.

가스안전공사 직원인 A 씨는 2024년 3월 회식 자리에서 옆자리에 앉아 있던 부하 직원 B 씨의 신체를 만지는 등 성추행한 혐의를 받습니다.

A 씨는 B 씨가 자리를 옮기며 거부 의사를 밝혔는데 뒤따라가 약 30분간 위력에 의한 추행을 이어간 것으로 조사됐습니다.

재판 과정에서 A 씨는 "공개된 회식 자리에서 대화 중에 일어난 접촉으로 추행 의도가 없었다"는 취지로 주장했으나 재판부는 피해자 진술이 일관된 점 등을 들어 받아들이지 않았습니다.

김 부장판사는 "부서장의 우월적 지위를 이용해 추행한 것으로 죄질이 좋지 않다"며 "범행으로 인해 피해자가 큰 정신적 충격을 받은 것으로 보이고 피해자가 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지