"언제나 온타리오호" 캐나다에 대형 표식…트럼프 개명에 반격

▲ 온타리오호 대형 표지판

미국과 캐나다 사이의 온타리오호를 '아메리카호'로 바꾸라는 도널드 트럼프 미 대통령의 행정명령에 맞서 캐나다 온타리오주가 호숫가에 '온타리오호'라고 적힌 초대형 표지판을 설치했습니다.현지 시각 29일 AP통신에 따르면 더그 포드 캐나다 온타리오주 총리는 이날 온타리오호에 '온타리오호. 지금도, 언제나' (Lake Ontario.Now and Always)라고 적힌 표지판을 세우고 공개했습니다.가로 24피트(7.3ｍ), 세로 12피트(3.6ｍ) 크기의 이 표지판은 6피트(1.8ｍ) 높이의 지지대 위에 세워졌습니다.꼭대기가 대략 2층 건물 높이에 이릅니다.포드 주총리는 소셜미디어에 올린 영상에서 "트럼프 대통령이 (백악관을) 떠나고 한참 뒤에도 이곳은 여전히 온타리오호라고 불릴 것"이라고 말했습니다.이번 명칭 논란은 관세 문제를 둘러싸고 미국과 캐나다 관계가 악화하는 가운데 불거졌습니다.트럼프 대통령은 호수 이름 변경으로 캐나다를 자극하는 듯한 도발적 조치에 나섰고, 캐나다에서는 이를 두고 조롱과 반발이 이어지고 있습니다.앞서 마크 카니 캐나다 총리도 온타리오호 명칭이 캐나다 연방의 탄생이나 미국의 독립선언보다 오래된 것이라며 개명 요구를 일축했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)