8월 마지막 휴일 폭우…충청·호남 최대 200mm

<앵커>



8월의 마지막 휴일 전국에 비가 오겠습니다. 특히 내일(31일)까지 충청과 전북을 중심으로 폭우가 예상돼 각별한 주의가 필요합니다.



자세한 날씨 박세림 기상캐스터가 알려드립니다.



<기상캐스터>



남쪽에서 유입된 고온 다습한 공기와 북쪽의 차고 건조한 공기가 부딪히면서 다시 정체 전선이 만들어졌습니다.



밤사이 좁고 긴 띠 형태의 강수대가 충청 이남 지역에 비를 뿌리면서 어제부터 오늘까지 일부 호남과 경북 지역에는 100mm가 넘는 강수가 기록됐습니다.



새벽보다는 빗줄기가 다소 약해졌지만 여전히 남부 지방을 중심으로 시간당 5~20mm 안팎의 비가 내리는 곳이 있습니다.



내일까지 예상되는 비의 양을 보시면 충청에 많게는 200mm 이상, 호남에도 최고 150mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



영남 지역에 30에서 최고 100mm 이상, 수도권과 강원 지역은 대체로 20~60mm로 양이 그리 많지는 않겠고요.



소강상태를 보이는 곳도 많겠습니다.



이번 강수 인접 지역 간에서도 강수량의 편차가 크겠고요.



강수가 강약을 반복하다 또다시 취약 시간대인 오늘 밤사이 비가 강하게 집중될 것으로 보여 주의가 필요하겠습니다.



여전히 일부 남부와 제주를 중심으로 폭염특보가 남아 있는 가운데 현재 서울과 대구는 23.5도로 시작하고요.



오늘 한낮에 서울은 28도까지 내려가겠고 대구와 광주 31도, 제주 32도로 남부 지방은 무덥겠습니다.



남부와 제주의 비는 내일 저녁에는 대부분 그치겠고요.



중부 지방은 모레 오전까지 강수가 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)