"합동대응팀 두 차례 수색했지만 실종자 발견 못 해"

<앵커>



정부는 연락이 끊긴 한국인 9명을 찾기 위한 헬기 수색 작업을 이어가고 있습니다. 수력발전소 건설 현장에서 고지대로 대피해 고립됐을 가능성을 염두에 놓고 있는데, 2차례 헬기 수색 결과 생존자를 찾지는 못했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



높은 곳에 있는 사람들이 건물이 모여 있는 곳을 향해 도망치라고 소리칩니다.



[도망쳐! 도망쳐!]



버스 등 차량들이 현장을 떠나고 산으로 향하는 길목에 사람들이 모여있는 모습도 보입니다.



바로 옆 강 상류를 보니 거대한 물보라가 협곡을 따라 내려옵니다.



홍수가 코앞까지 다가오자, 촬영하던 사람들도 황급히 대피합니다.



대규모 홍수 발생 당시 두산에너빌리티와 남동발전 직원들이 있던 수력발전소 건설 현장 사무실과 숙소 모습으로 추정됩니다.



우리 정부와 기업은 연락이 끊긴 한국인 직원 9명 중 일부가 사무동 근처 고지대에 고립됐을 가능성을 염두에 두고 수색 작업을 진행하고 있습니다.



그제(28일) 남동발전 측 헬기가 일몰 직전 수색에 투입된 데 이어 어제는 우리 정부가 임차한 헬기가 소방청 직원 등 합동신속대응팀 소속 8명을 태우고 사고 현장에 투입됐는데, 2차례 수색에 나섰지만 생존자를 발견하지는 못했습니다.



대응팀은 생존자가 있을 것으로 추정되는 곳의 상공을 비행한 결과, 지형 특성과 지반의 안전성을 고려할 때 헬기 착륙이나 공수 낙하 모두 현재로서는 쉽지 않다고 판단한 것으로 전해졌습니다.



외교부는 네팔 측이 지역의 특수성과 기상 상황, 구조 인력의 지휘·통제 등을 고려해 자국 군경 중심으로 구조 작전을 진행하고 있다고 설명했습니다.



대응팀은 네팔 당국에 한국인 실종 추정 지역에 대한 우선적인 수색을 독려하는 동시에 다음 비행에서는 범위를 더 넓혀 수색할 계획입니다.



외교부 1명, 소방청 8명 등 2차로 파견된 대응팀 9명도 네팔에 도착해 기존 대응팀과 함께 수색·구조 작업에 투입될 예정입니다.



(영상편집 : 박춘배, 영상출처 : 페이스북 'Jambale Sherpa')