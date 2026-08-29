네팔 대홍수 복구 비용 최대 7조 원 추정…네팔 전체 경제 규모의 10%

▲ 대홍수 덮친 네팔 누와코트서 소지품 챙기는 생존자들

네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 인한 피해 복구에 최대 약 7조 원의 비용이 들 것으로 추산됐습니다.현지 시각 29일 로이터 통신에 따르면 스와르님 와글 네팔 재무부 장관은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수의 피해 복구 비용으로 40억∼50억 달러 (약 5조 5천억∼6조 9천억 원)가 필요할 것으로 보인다고 말했습니다.최대 추정치인 50억 달러는 네팔 전체 경제 규모의 10%에 가까운 금액입니다.다만 와글 장관은 초기 추정치라고 단서를 덧붙였습니다.그는 로이터와 인터뷰에서 "2015년 (네팔) 지진 때보다는 훨씬 적은 금액이 필요할 것"이라면서도 "현재 손실과 피해 규모를 평가하고 있다"라고 말했습니다.2015년 네팔에서는 규모 7.8의 강진이 발생해 9천 명가량이 숨지고 건물 100만 채가 파손됐습니다.당시 역사적 명소와 사찰 등도 부서졌고, 복구 비용으로 90억 달러(약 12조 4천억 원)가 들었다고 로이터는 전했습니다.이번 홍수로 이날까지 626명이 숨지고 2천 426명이 실종됐습니다.같은 날 국경 인근 중국 티베트 자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수와 연계된 토석류 사태로 숨진 7명과 실종된 554명을 합치면 현재 양국 전체 사망자 수는 633명이며 전체 실종자는 2천 980명입니다.(사진=AP, 연합뉴스)