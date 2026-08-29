[날씨/XR] 전국으로 비 확대… 수도권은 5∼20mm

8월의 마지막 주말인 오늘(8/29) 차츰 전국으로 비가 확대되겠습니다.



오늘도 충청 이남 지역에 다소 강한 비가 내리고 있는데요.



내일부터는 정체 전선이 형성되며 충청과 남부 지방에 집중 호우가 예상되고 있습니다.



우선 오늘 밤까지 예상되는 비의 양을 확인해 보시면 수도권은 5~20mm, 남부 지방은 최대 60mm 정도인데요.



내일부터 모레까지 예상되는 비의 양은 더 많겠습니다.



충남과 전북 북서부에 최대 200mm 이상, 충북에도 최대 150mm가 넘는 국지적으로 강하고 많은 비가 쏟아지겠고 경기 남부에 최대 100mm, 서울은 10~60mm 정도의 비가 내리겠습니다.



특히 내일 새벽부터 충청 이남 지역은 집중 호우가 쏟아지겠습니다.



충청과 호남은 최대 시간당 50mm 이상까지 세차게 쏟아질 수 있어 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



비가 내리면서 내일 아침 기온은 충주 22도 예상되고요, 내일 낮 기온 서울은 28도로 오늘보다 낮겠지만 남부 지방은 부산 33도 안팎까지 오르며 무더위가 계속되겠습니다.



이번 비 다음 주 월요일 밤까지 이어질 텐데요.



수도권과 강원도는 내일 오전부터 모레 새벽 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



(임은진 기상캐스터)