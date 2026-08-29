김민석, 국힘 향해 "이진숙 내쫓든지 아니면 김영삼 사진 내려라"

▲ 민주당 최고위에서 발언하는 김민석 대표

더불어민주당 김민석 대표가 "국민의힘은 김영삼(YS) 전 대통령의 정신을 계승한 것이 맞는다면 이진숙을 내쫓고, 아니면 김 전 대통령 사진을 (당 대표실에서) 내려라"라고 말했습니다.김 대표는 오늘(29일) 부산 사상구에서 열린 박홍배 의원 지역사무소 개소식에 참석해 이른바 5·18 재조명 토론회로 논란을 빚은 이 의원의 제명을 거듭 촉구하면서 이같이 말했습니다.김 대표는 "김영삼 대통령은 5·18 광주 민주화운동 정신 계승을 문민정부의 가장 중요한 업적으로 세웠고 그것을 정부의 정체성으로 삼았다"며 "지금 그 사진을 갖다 걸어 놓은 국민의힘은 (5·18 정신) 반대를 넘어서서 완전히 뭉개려고 하는 이진숙 씨를 끌어안고 있는 것 아닌가"라고 비판했습니다.이어 "만약 김 전 대통령이 지금 계신다면 '가까운 쪽이면 차라리 민주당 쪽이 맞지, 국민의힘은 전혀 아니네' 생각할 것"이라고 꼬집었습니다.김 대표는 부산의 정치적 상징성을 짚으며 차기 총선 승리를 위한 각오도 다졌습니다."부산은 전통적인 민주주의 성지이고 전통적인 야도(野都)였다"며 "민주당은 이곳에서 세 번이나 대통령을 만들어냈다"고 의미를 부여했습니다.그러면서 "그런데 왜 (민주당이) 주류가 아닌가"라며 "2018년 지방선거에서 시장·구청장·광역의원·기초의원도 '싹쓸이'를 시켜줬는데 그때 우리가 잘못했기 때문"이라고 말했습니다.이어 6·3 지방선거에서 전재수 부산시장 당선을 "우리에게 주신 부산 시민의 마지막 기회"라고 규정하며 "낮은 자세로 그러나 아주 도전적인 자세로 2년 후 부산 총선을 준비할 것"이라고 강조했습니다.이어 "다른 곳은 몰라도 서울과 부산 두 곳은 제 직할로 선거를 치르겠다"며 "시작은 미약해 보일지 모르지만, 끝은 어마어마하게 창대한 부산에서 우리의 최다 승리가 될 것"이라고 역설했습니다.(사진=연합뉴스)