"약해서 못 버틴다?"…야자수 농장 '재현 실험' 결과는

실종신고 허위 종결 후 100여 일 만에 숨진 채 발견된 30대 여성 장 모 씨의 사인이 목맴사로 추정된다는 경찰 발표에 대해 의혹이 이어지자 경찰이 재현 실험을 통해 재차 가능하다는 결론을 내렸습니다.



29일 제주경찰청에 따르면 경찰은 장 씨가 숨진 채 발견된 제주시 한림읍 야자수 농장에서 지난 27일 목맴사가 가능한지 등을 확인하기 위한 재현을 진행했습니다.



경찰은 구체적인 재현을 진행했고, 목맴이 불가능하지 않다는 판단을 내린 것으로 전해졌습니다.



경찰은 앞서 국립과학수사연구원 부검 결과 등을 바탕으로 장 씨가 야자수에 목을 매 숨진 것으로 추정된다고 밝혔습니다.



현장 감식 과정에서 야자수 줄기를 직접 당겨보는 등 강도를 확인해 나무 윗부분은 충분히 사람 무게를 지탱할 수 있다고 판단했다고 밝히기도 했습니다.



하지만, 이 야자수농장이 야간에 여성 혼자 가기에는 인적이 드물고 어두운 곳이며, 야자수 나무줄기가 약하고 뾰족한 부분이 많아 목맴사가 불가능할 것이라는 주장이 일각에서 제기되고 있습니다.



장 씨 가족과 남자친구는 장 씨가 이 야자수농장을 무서워했으며, 평소 잘 다니지 않았다고 전하기도 했습니다.



장 씨는 지난 5월 첫 실종신고가 허위 종결된 이후 지난 24일 야자수 농장에서 숨진 채 발견됐습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)