'대홍수' 사망자 633명으로 증가…실종자도 3천 명

▲ 네팔 대홍수로 인한 산사태 지역에서 구조대원들이 구조 작업을 벌이고 있다

네팔·중국 국경의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 나흘째인 오늘 양국에서 파악된 전체 사망자 수가 633명으로 늘고 실종자 수도 3천 명에 육박했습니다.AP·AFP 통신 등에 따르면 네팔 재난 당국은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 626명이 숨졌다고 밝혔습니다.같은 날 국경 인근 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수와 연관된 토석류(土石流) 사태로 숨진 희생자도 5명에서 7명으로 늘면서 현재 양국 전체 사망자 수는 633명으로 집계됐습니다.하루 전까지 전체 사망자 수는 579명이었으나 이날 바그마티주 안팎에서 시신이 잇따라 수습되면서 40명 넘게 늘었습니다.또 네팔에서 발생한 실종자 수도 기존 1천924명에서 2천426명으로 500명가량 급증했습니다.이에 따라 티베트에서 파악된 실종자 554명과 합친 전체 실종자 수는 2천980명으로 집계됐습니다.실종자 중 500명이 넘는 외국인들은 인도와 미국 등 30여 개국 출신입니다.네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소를 건설하던 두산에너빌리티 직원 6명과 한국남동발전 직원 3명 등 한국인 9명도 여전히 연락이 끊긴 상탭니다.한국 외교부는 이날 외교부 직원 1명과 소방청 8명으로 구성된 정부 합동신속대응팀을 네팔 현지에 추가로 파견할 예정이라고 밝혔습니다.앞서 정부는 지난 27일 임상우 외교부 재외국민보호·영사 담당 정부대표를 팀장으로 하는 11명 규모의 신속 대응팀을 네팔 현지에 파견했습니다.추가로 파견될 9명은 기존 대응팀과 함께 실종자 수색·구조에 나설 계획입니다.박정원 두산그룹 회장도 두산에너빌리티 직원 6명이 실종된 사고 현장에서 수색·구조 상황을 직접 지원하기 위해 이날 네팔로 출국합니다.그러나 이날 네팔 사고 지역에서는 악천후로 헬기를 이용한 실종자 구조 작업이 일시 중단됐습니다.라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 기상 상황이 나아질 때까지 중단한다고 설명했습니다.다만 네팔 구조 당국은 홍수로 침수된 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소에서 터널 내부에 갇힌 실종자들을 구조하기 위해 계속 시도하고 있습니다.바스넷 대변인은 "100명 넘게 진흙으로 가득 찬 터널에 갇혀 있는 것으로 추정한다"며 "1.2∼1.5m 깊이의 진흙에다 헬기가 착륙할 장소마저 제한적이어서 구조 작업이 어려운 상황"이라고 설명했습니다.이번 대홍수는 지구 온난화로 인한 히말라야산맥의 기후변화 탓에 엄청난 규모의 빙하와 암석이 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제기됐습니다.랑탕리룽산(해발 7천234m)의 고도 5천200m 지점에서 폭 600m에 달하는 빙하가 암석과 함께 무너지는 과정에서 규모 5.2 지진과 유사한 정도의 큰 충격이 발생한 것으로 분석됐습니다.이후 빙하와 토석류가 렌데강에서부터 트리슐리강을 따라 하류 지역으로 휩쓸려 내려가면서 큰 홍수가 일어난 것으로 추정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)