도쿄발 항공기 바퀴서 시신 발견…"72시간 이상 부패" 어떻게 들어갔나

일본 도쿄에서 출발해 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 도착한 항공기 바퀴 수납공간에서 신원 미상의 남성 시신이 발견됐습니다.



현지 시각 27일 말레이시아 매체 더스타 등에 따르면 일본 도쿄에서 출발해 이날 오전 6시 30분 쯤 쿠알라룸푸르 국제공항 제2터미널에 도착한 항공기의 바퀴 수납공간에서 한 남성의 시신이 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.



기체 오른쪽 바퀴에서 이상한 악취가 나는 것을 확인한 항공기 정비 직원들이 바퀴 수납공간 내부를 살피다 흰색 후드티에 연한 청바지를 입은 채로 엎드려 숨져있는 남성을 발견하고 경찰에 신고했습니다.



시신에서는 신분증을 비롯해 신원을 확인할 수 있는 문서는 발견되지 않았습니다.



뚜렷한 외상도 확인되지 않은 것으로 알려졌습니다.



경찰은 초기 조사 결과 사망자가 17~25세였던 것으로 추정되며 72시간 이상 사망한 상태였을 가능성이 있다고 밝혔습니다.



신원과 국적은 확인되지 않았습니다.



경찰은 남성이 항공기 바퀴 수납공간에 스스로 들어갔다고 단정하기는 어렵다고 판단한 걸로 전해집니다.



경찰은 남성의 신원과 사망 원인, 항공기 바퀴 수납공간에 들어가게 된 경위 등을 구체적으로 조사할 예정입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 말레이시아 'The Star')