신속대응팀 9명 추가 파견…헬기 허가는 아직

<앵커>



네팔에서 연락이 두절된 우리 국민 9명을 찾기 위한 수색이 본격화하고 있습니다. 우리 정부는 오늘(29일) 신속대응팀 9명을 추가로 파견했는데, 헬기 수색은 현지 기상상황과 네팔 당국의 운항 허가가 변수가 될 전망입니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



정부가 오늘 네팔 대홍수로 연락이 두절된 우리 국민 9명의 수색을 지원하기 위해 신속대응팀 9명을 추가 파견했습니다.



외교부 1명과 소방청 8명으로 구성된 추가 대응팀은 앞서 파견된 11명과 함께 실종자 수색과 구조에 나섭니다.



현지 기업 대응팀도 수색에 착수했습니다.



어제 한국남동발전이 임차한 헬기가 네팔 군 당국의 승인을 받아 피해 지역을 처음 수색했고, 오늘은 두산에너빌리티도 허가가 나면 헬기 1대를 투입할 계획입니다.



[임상우/정부합동 신속대응팀 단장 (어제) : 연락 두절자 9명에 대한 수색은 네팔 군 자산 및 민간 헬기 1대가 동원돼서 이루어졌습니다. 다만 안타깝게도 계속 수색 작업이 이루어져야 하는 상황입니다.]



실종자들이 대피 매뉴얼에 따라 고지대로 이동했을 가능성을 고려해 사고 현장 인근 산악지대를 집중적으로 살필 예정입니다.



다만 네팔 당국의 헬기 운항 허가 여부와 기상 상황은 여전히 변수입니다.



정부와 기업 대응팀은 실종자들이 홍수에 휩쓸려 떠내려갔을 가능성도 염두에 두고 트리슐리강 상류뿐 아니라 하류까지 수색 범위를 확대하는 방안도 검토하고 있습니다.



현재까지 연락이 닿지 않는 우리 국민 9명은 두산에너빌리티 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명입니다.



조현 외교부 장관은 오늘 국내에 있는 실종자 가족들을 만나 현지 수색 상황 등을 설명했습니다.



실종자 9명 가운데 4명의 가족은 네팔 현지에 있고, 5명의 가족은 국내에 있는 것으로 파악됐습니다.



홍수로 고립됐던 우리 국민 10명은 모두 안전 지역으로 이동했습니다.



이런 가운데 외교부는 어제 네팔의 바그마티와 간다키, 코시, 룸비니 등 4개 주에 대해 특별여행주의보를 발령했습니다.



(영상편집 : 전민규)