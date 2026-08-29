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박정원 두산 회장, 네팔행…실종 직원 수색 현장 직접 지원

이성훈 기자
작성 2026.08.29 14:48 조회수
박정원 두산 회장, 네팔행…실종 직원 수색 현장 직접 지원
▲ 박정원 두산그룹 회장

두산에너빌리티 직원 6명이 네팔에서 대홍수로 연락이 끊긴 가운데 박정원 두산그룹 회장이 오늘(29일) 네팔로 출국합니다.

박 회장은 오늘 오후 대한항공 카트만두 직항편으로 네팔에 도착할 예정입니다.

박 회장은 카트만두에서 사고 현장 수색·구조 상황을 직접 지원할 계획입니다.

사고 현장은 카트만두에서 70㎞가량 떨어져 있습니다.

네팔 대홍수로 수력발전소 건설 현장에 있던 두산에너빌리티 직원 6명이 실종된 상태입니다.

박 회장은 지난 27일 사내 게시판에 올린 글에서 "직원들의 안전 확인과 무사 귀환을 최우선 과제로 삼고 현지 관계 당국 및 유관 기관과 긴밀히 협력하며 가능한 모든 채널을 통해 현지 상황을 확인하고 있다"면서 "수색과 구조, 수습에 필요한 조치가 신속하고 체계적으로 이뤄질 수 있도록 전사적 역량을 집중하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

두산에너빌리티는 이번 사태 수습을 위해 전날 경기도 분당 본사에 40명 규모의 비상대책본부(본부장 이동수 EHS 부문장 부사장)를 운영 중입니다.

네팔에서는 정연인 대표이사 부회장을 포함한 현장대응팀이 활동 중입니다.

두산그룹은 홍수 피해 지역 수색과 구조 등 수습 활동을 지원하기 위해 네팔 라수와 지역에 500만 달러를 긴급 지원하기도 했습니다.

두산에너빌리티 수력발전소 건설 현장에 있던 한국인 직원 16명 가운데 실종된 6명을 제외한 나머지 10명은 고립된 지역에 있다가 전날 카트만두로 이동했습니다.

(사진=두산그룹 제공, 연합뉴스)
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