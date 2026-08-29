사망자는 늘어나는데 시신 안치실 부족…신원확인도 어려움

▲ 네팔 카트만두에서 홍수로 사망한 사람들의 사진을 보며 유가족들이 희생자들을 확인하는 데 도움을 받고 있다

최근 네팔과 중국 국경 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 사망자가 급증하면서 시신 안치실이 부족해 신원 확인에도 어려움이 잇따르고 있습니다.29일(현지시간) 네팔 매체 온라인 카바르와 카트만두 포스트 등에 따르면 지난 26일 중부 바그마티주 일대를 덮친 대규모 홍수로 네팔 지역에서만 지금까지 579명이 숨졌습니다.국경 인근 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수를 일으킨 빙하 붕괴와 연계된 토석류(土石流) 사태로 숨진 사망자 7명을 합치면 현재 양국 전체 사망자 수는 586명입니다.사망자가 날마다 급증하면서 대홍수로 큰 피해를 본 바그마티주 치트완 지역 병원에는 더는 시신을 안치할 공간이 없는 상황입니다.현재 치트완 지역의 바라트푸르 병원에는 홍수 현장에서 수습된 시신이 물밀듯이 들어오는 것으로 알려졌습니다.지난 27일 저녁까지 시신 137구가 들어왔으며 다음 날에 또 50구가 이 병원으로 이송됐습니다.바라트푸르 병원 의료원장인 비슈와반두 바갈레는 "우리 병원 시신 냉동고에는 24구만 안치할 수 있다"며 "(그마저도 평소에) 신원미상 시신으로 대부분이 채워져 있고 2∼4구 정도 공간만 비어있다"고 설명했습니다.그는 "(대형) 재난 상황에서 지금 정도 규모의 시신을 관리할 여력이 없다"고 토로했습니다.이 병원 안치실과 부검실은 지난 27일부터 이미 포화상태가 됐고, 일부 시신을 병원 복도나 방수포가 설치된 야외에 두고 있습니다.부검실로 옮기지 못해 차에 그대로 실려있는 시신도 있습니다.현재 치트완 지역의 높은 기온 탓에 지난 27일에 수습됐으나 냉동고에 들어가지 못한 시신은 이미 부패하기 시작했습니다.바갈레 원장은 "모든 시신이 동시에 부패하기 시작한 것은 아니지만 극심한 더위로 (냉동고에 들어가지 못한) 시신들의 부패가 빨리 진행되고 있다"고 우려했습니다.이번 홍수의 물살 속도가 콘크리트 다리를 무너뜨렸을 정도로 매우 빨랐던 탓에 사고 현장에서 수습된 시신들 상태는 제각각입니다.중국 과학자들이 위성 자료와 현장 영상 등을 종합적으로 분석한 결과 이번에 대홍수를 일으킨 빙하와 암석 혼합물 덩어리 등의 이동속도는 초속 약 50m, 시속 약 180㎞에 이른 것으로 추산됐습니다.온전한 시신도 있지만 일부는 흙탕물이나 진흙 속에 오랜 시간 잠겨 있다가 수습된 탓에 이미 부패가 시작되거나 심하게 훼손된 상태였습니다.이 병원 법의학팀이 다른 병원의 지원을 받아 신원을 확인하기 위해 훼손되지 않은 시신들 위주로 쉬지 않고 검시와 신원 확인 작업을 계속하고 있지만 역부족인 상황입니다.이 지역에서 초기 신원 확인이 끝난 시신은 정부 청사로 옮겨진 뒤 유가족에게 인계되며 신원이 확인되지 않은 시신의 경우 유전자 정보(DNA) 시료를 채취해 보존합니다.문제는 현재 네팔에서 발생한 실종자 수가 2천 명에 육박해 앞으로 수습될 시신이 계속 급증할 가능성이 크다는 사실입니다.네팔 정부는 현재 16개 병원에 사망자 시신을 안치하고 있다며 필요하면 임시 시설도 설치하는 방안을 검토하고 있습니다.네팔 보건부 대변인인 사미르 아디카리는 "전국 모든 병원의 (시신) 수용 능력은 600구가 넘는다"면서도 일부 병원은 사고 현장과 거리가 멀어 시신을 안치하지 못한다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)