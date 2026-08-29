BTS 아리랑' 투어 누적 매출 6천억 원…자체 기록 경신

▲ 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)으로 누적 매출 약 6천억원을 달성하며 자체 최고 기록을 경신했습니다.27일(이하 현지시간) 미국 음악 매체 빌보드에 따르면 방탄소년단은 지난달 '아리랑' 투어로 1억250만달러(약 1천415억원)의 매출을 올렸습니다.방탄소년단은 이로써 세계적인 스타 위켄드가 같은 달 기록한 1억2천440만달러(약 1천717억원)에 이어 빌보드의 7월 '톱 투어' 차트에서 2위를 차지했습니다.소속사 빅히트뮤직은 "7월 한 달 동안 방탄소년단은 8회, 위켄드는 16회 공연을 펼쳤다"며 "방탄소년단은 절반밖에 안 되는 횟수로 위켄드와 비슷한 매출을 올린 것"이라고 설명했습니다.빌보드는 또한 방탄소년단이 비욘세와 배드 버니에 이어 여러 달에 걸쳐 월간 1억 달러 매출을 돌파한 역대 세 번째 아티스트라고도 소개했습니다.방탄소년단이 지난달 연 콘서트는 모두 '톱 박스스코어' 톱 10에 자리했습니다.파리 스타드 드 프랑스, 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움, 뮌헨 알리안츠 아레나, 브뤼셀 킹 보두앵 스타디움 공연은 각각 3위와 5∼7위에 자리했습니다.방탄소년단은 파리에서만 총 18만5천명의 관객을 동원해 3천60만달러(약 422억원)의 티켓 매출을 올렸습니다.빌보드의 분석에 따르면 방탄소년단은 이달 11일까지 '아리랑' 투어를 38회 펼쳐 4억3천320만달러(약 5천980억원)의 매출을 올리고, 230만장의 티켓을 판매했습니다.이는 팀의 종전 최고 기록이던 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 투어의 2억1천390만달러(약 2천953억원)를 넘어선 기록입니다.빅히트뮤직은 "'아리랑' 투어가 내년 상반기까지 이어질 예정인 점을 고려하면 수익과 성적은 과거 기록을 월등히 뛰어넘을 것"이라고 전망했습니다.방탄소년단은 다음 달 1∼2일과 5∼6일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 투어의 열기를 잇습니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)