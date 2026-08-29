'김민재 선발 출전' 뮌헨, 분데스리가 개막전서 슈투트가르트 5대 1 대파

▲ 김민재(바이에른 뮌헨)

국가대표 중앙수비수 김민재가 선발로 나선 바이에른 뮌헨이 독일 프로축구 분데스리가 새 시즌 개막전에서 대승을 거두고 리그 3연패를 향한 시동을 걸었습니다.뮌헨은 한국시간 오늘(29일) 새벽 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 독일 분데스리가 1라운드 홈경기에서 슈투트가르트에 5대 1로 크게 이겼습니다.지난 23일 열린 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 보루시아 도르트문트를 2대 1로 누르고 우승한 뮌헨은 세 시즌 연속 정상에 오르려는 정규리그에서도 개막전 승리로 기분 좋게 새 시즌을 열었습니다.김민재는 두 경기에 모두 선발로 출전하며 팀 내 입지를 다졌습니다.슈퍼컵에서 풀타임을 소화한 김민재는 오늘은 다요 우파메카노와 호흡을 맞추며 84분을 뛰었습니다.뮌헨은 전반 17분 마이클 올리세의 오른발 프리킥이 골대를 때려 아쉬움을 삼켰지만 전반 21분 리드를 잡았습니다.요주아 키미히가 상대 왼쪽에서 올린 코너킥을 우파메카노가 문전에서 머리로 돌려놓아 선제골을 뽑았습니다.이후 뮌헨의 공세가 이어졌지만 추가 득점 없이 전반은 1대 0으로 마무리됐고, 후반 들어 7분 만에 슈투트가르트가 균형을 맞췄습니다.뮌헨의 패스 실수를 놓치지 않고 공을 가로채 공격을 이어갔고, 문전에 투입한 공을 뮌헨의 알렉산다르 파블로비치가 제대로 걷어내지 못하자 요사 파그노만이 오른발로 차 넣었습니다 뮌헨은 3분 뒤 다시 앞서 나갔습니다.후반 10분 키미히가 상대 수비수 사이로 찔러준 공을 올리세가 페널티 지역 중앙에서 왼발 슈팅으로 결승 골을 터뜨렸습니다.뮌헨은 후반 12분 데이비스가 낮게 올린 크로스를 상대 파그노만이 걷어내려다 자책골이 되면서 한 발 더 달아났습니다.후반 37분에는 이스마엘 사이바리의 도움으로 파블로비치가 한 골을 더 보탰습니다.승리를 확신한 듯 뮌헨은 후반 39분 김민재, 파블로비치, 해리 케인을 빼고 요나탄 타, 톰 비쇼프, 레나르트 카를을 내보냈습니다.이후 추가시간 사이바리의 완벽한 패스로 골키퍼와 일대일로 맞선 루이스 디아스가 침착하게 오른발로 골망을 흔들어 쐐기를 박았습니다.올여름 PSV 에인트호번(네덜란드)을 떠나 뮌헨 유니폼을 입은 모로코 국가대표 미드필더 사이바리는 후반 16분 교체로 투입돼 분데스리가 데뷔전을 치르고는 2도움을 기록했습니다.(사진=게티이미지)