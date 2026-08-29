대홍수로 중국 티베트 사망자 7명으로 늘어…실종 554명

▲ 네팔 대홍수

네팔과 중국 국경인 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 대홍수 관련 토석류(土石流)로 중국 측 사망자 수가 7명으로 늘었습니다.29일 중국 티베트자치구 응급관리당국에 따르면 이날 오전 1시(현지시간) 기준 관련 재해로 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 7명이 숨지고 554명이 실종 상태인 것으로 집계됐습니다.실종자로 구분됐던 인원 중 현지 주민 2명은 구조됐습니다.이번 재해는 지난 26일 히말라야 고지대에서 빙하와 암석이 붕괴한 뒤 대규모 홍수가 계곡의 빙퇴석 등을 휩쓸며 토석류로 발달해 네팔과 맞닿은 지룽현 일대까지 덮치면서 발생한 것으로 중국 당국은 보고 있습니다.관계 당국은 중점 지역에서 구조를 위한 '그물망식' 수색을 이어가고 있습니다.중국 관영 신화통신은 티베트자치구 응급관리청이 각급 구조인력 2천141명을 현장에 배치했으며, 소방구조대원과 현지 간부 등 연인원 505명이 일선에서 구조작업을 벌이고 있다고 전했습니다.자연자원 분야 등 전문인력 86명도 주변 산과 도로의 추가 지질재해 위험을 조사하고 있으며, 피해지역으로 연결되는 도로 1.02㎞가 복구됐습니다.특히 중국구조대 소속 쓰촨소방구조총대 육상수색대가 지룽 통상구의 잔해를 수색하며 중점 지역을 면밀히 살피고 있다고 당국은 밝혔습니다.고무보트를 이용한 수상 접근과 산악지대 도보 이동, 드론을 활용한 공중 정찰 등 수상·육상·공중의 세 방향에서 실종자를 찾고 있다는 설명입니다.당국은 추가 재해 가능성도 주시하고 있습니다.5명으로 구성된 관측초소를 설치해 산사태로 형성된 언색호(堰塞湖·자연댐)를 실시간 감시하고 있으며, 중국 수리부는 언색호의 유입·유출량과 안정성을 살펴 붕괴 위험과 예상 영향 범위를 분석하도록 지시했습니다.(사진=게티이미지)