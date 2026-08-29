뉴욕증시, 워시 '매파 발언'에 일제 하락

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시는 현지시간 28일 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 통화긴축 선호 발언들을 소화하면서 하락했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 9.45포인트(0.02%) 하락한 53,559.99로 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 19.28포인트(0.25%) 내린 7,711.76에, 나스닥 종합지수는 138.93포인트(0.52%) 하락한 26,402.42에 각각 마감했습니다.워시 의장이 이날 미 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 경제 심포지엄에서 미국 내 인플레이션에 대한 강한 경계감을 드러내면서, 9월 기준금리 인상 가능성이 부각됐습니다.워시 의장은 기조연설을 통해 "우리의 책무 중 하나인 물가 안정 측면에서 볼 때, 관련 지표들이 더욱 우려스러운 상황"이라고 진단했습니다.그러면서 "기조적 물가상승률이 목표치를 향해 분명하고 충분한 속도로 움직이고 있다는 확신이 있어야만 한다"며 "그렇지 않으면 우리에겐 할 일이 있다"라고 강조했습니다.금리 인상 관측이 커졌음에도 워시 의장의 발언이 연준의 물가 안정 의지에 대한 신뢰를 높였다는 평가가 투자심리를 일부 떠받친 것으로 풀이됩니다.시마 샤 프린시펄 자산운용 글로벌 수석전략가는 "시장은 정책의 명확성에 프리미엄을 부여한다"고 설명했습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 9월 FOMC에서 현행 3.50∼3.75%인 기준금리가 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상될 확률을 57.5%로 반영했습니다.전날 35.4%에서 20%포인트 넘게 급등한 것입니다.반면 동결 확률은 42.5%로 낮아져 인상 시나리오가 동결보다 우세해졌습니다.금리 인상 기대가 커지면서 미 국채 금리는 상승했습니다.장 마감 무렵 2년물 금리는 전장 대비 11.8bp 오른 4.348%를 기록하며 지난 3월 이후 가장 큰 하루 상승 폭을 나타냈습니다.10년물 금리는 5.0bp 오른 4.72%를 기록한 반면, 30년물 금리는 1.6bp 상승한 5.20% 수준으로 움직임이 제한됐습니다.시장이 연준의 추가 긴축 가능성은 높게 잡으면서도 장기 인플레이션 우려는 상대적으로 덜어낸 결과로 풀이됩니다.달러도 강세를 보였습니다.주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 장중 99.727까지 올라 지난 14일 이후 최고 수준을 나타냈습니다.금 가격은 3%대 하락세를 기록했습니다.금리 인상 기대가 커지면서 이자를 지급하지 않는 금의 투자 매력이 떨어진 데다, 달러 강세도 금값에 하방 압력을 가했습니다.국제유가도 하락 마감했습니다.이날 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.13달러(0.16%) 내린 배럴당 83.40달러에 거래를 마쳤습니다.런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 10월물은 전장 대비 0.39달러(0.43%) 하락한 배럴당 89.31달러에 장을 끝냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)