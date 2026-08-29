국제유가, 워시 '매파 발언'·호르무즈 통항 회복 기대에 하락

▲ 국제유가

국제유가는 현지시간 28일 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 회복될 것이란 기대가 이어진 가운데, 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적(통화긴축 선호) 발언까지 더해지며 하락했습니다.이날 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.13달러(0.16%) 내린 배럴당 83.40달러에 거래를 마쳤습니다.런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 10월물은 전장 대비 0.39달러(0.43%) 하락한 배럴당 89.31달러에 장을 끝냈습니다.미국과 이란의 협상이 교착 상태에 빠져있지만, 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량이 점차 늘고 있다는 분석이 가격을 낮췄습니다.리스타드의 야니브 샤 애널리스트는 "이번 주 유가 하락은 호르무즈 해협을 빠져나올 수 있는 원유 물량과 물동량 증가 속도 때문일 가능성이 크다"고 말했습니다.워시 의장의 이날 잭슨홀 연설도 유가에 하방 압력을 가했습니다.워시 의장이 물가 상승세가 연준의 목표를 향해 충분한 속도로 둔화하고 있다는 확신이 없다면, 연준이 "해야 할 일이 있다"고 강조하면서 시장에서는 금리 인상 가능성이 부각됐습니다.통상 금리 인상은 경제활동을 둔화시켜 향후 원유 수요를 약화할 수 있다는 점에서 유가에 부담으로 작용합니다.