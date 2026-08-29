[날씨] 충청·전북 최대 80㎜ 비…수도권·강원 내일 소강

다량의 수증기가 유입되며 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



현재 전북 군산 지역에 호우주의보가 내려져 있는데요.



오늘(29일) 충청과 전북에 최대 80mm의 비가 내리겠고 서울은 5~10mm 정도로 양이 적겠습니다.



또 내일부터 월요일까지 예상되는 강수량도 확인해 보시면, 충남과 전북에 최대 국지적으로 150mm가 넘는 폭우가 예상되고있는데요.



내일 오전부터 충청과 남부 지방은 시간당 20~50mm 정도로 매우 강하게 비가 쏟아져 주의하셔야겠고, 수도권과 강원도는 내일 오전부터 소강상태에 드는 곳이 많겠습니다.



또 오늘 서울을 포함한 일부 중북부 지역은 소나기가 때때로 지나기도 하겠습니다.



현재 기온 보시면 부산 26.4도로 열대야가 나타나고 있고요.



낮 기온은 남부지방 체감온도 33도 안팎까지 오르겠습니다.



비구름이 지나면서 서울 아침 기온 22도 선까지 낮아지겠습니다.



(임은진 기상캐스터)