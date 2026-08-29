"통화했다는 건 거짓말"…'허위 종결' 일부 시인

<앵커>



제주 실종사건을 허위로 종결해 구속된 경찰관이 '실종자와 통화했다'는 자신의 주장이 거짓말이라고 인정했습니다. 경찰은 다음 주 브리핑을 통해 범행 동기를 설명할 계획입니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



지난 25일 구속된 제주서부경찰서 소속 부 모 경장은 줄곧 실종 신고된 장 모 씨와 통화했다고 주장했습니다.



지난 5월 15일, 장 씨 실종 신고를 최초로 접수한 지 2시간 반 만에 사건을 종결 처리하면서, 당시 가족 등에게 "장 씨와 연락이 닿았다"고 전한 말이 사실이라는 것입니다.



부 경장은 그러나 통화가 이뤄졌다는 장 씨에 대해 경찰 내부 시스템에는 '교통사고 사망'으로 입력했습니다.



경찰은 그젯밤(27일) 통신사 통화 기록과 함께, 최초 실종신고에 앞서 이미 장 씨가 숨진 것으로 추정된다는 부검 결과를 제시했고, 부 경장은 그제야 혐의를 일부 시인한 것으로 알려졌습니다.



그동안의 진술이 거짓말이라는 것을 인정한 것입니다.



범행 동기는 여전히 오리무중인 가운데 경찰 관계자는 "진술을 번복할 우려가 있어 혐의를 시인한 배경에 대해서는 구체적으로 답할 수 없다"고 말했습니다.



실종신고 허위 종결 이후 100여 일 만에 숨진 채 발견된 장 씨 사망 원인을 밝히기 위해 경찰은 야자수 농장 등에 대한 정밀 감식도 진행했습니다.



타살 가능성은 높지 않은 것으로 보고 있지만, 온라인 커뮤니티 등에서 의혹들이 제기되면서 논란이 이어지고 있기 때문입니다.



경찰은 다음주 중으로 부 경장을 검찰에 넘기면서 공식 브리핑을 통해 범행 동기 등을 설명할 방침입니다.



장윤기 사건에 이어 부실 수사에 대한 비판이 재차 확산되자, 경찰청은 다음달 6일까지 열흘간 전국 경찰관을 대상으로 음주와 회식을 금지하는 특별 경보를 발령했습니다.



(영상편집: 김호진, 디자인: 박태영)