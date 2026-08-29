"네팔 군 헬기 ·임차 헬기 1대 현장 수색"

<앵커>



네팔에 급파된 정부 신속대응팀은 실종된 우리 국민 9명을 찾기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 네팔군 헬기와 우리 기업이 현지에서 확보한 헬기 1대가 수색을 벌였는데, 대응팀은 공군 수송기를 추가 투입하는 방안도 검토하고 있습니다.



네팔에서 권민규 기자입니다.



<기자>



현지시간 어제(28일) 저녁 8시, 정부 신속대응팀은 네팔 수도 카트만두에서 한국 기자단을 상대로 브리핑을 열고, 연락이 닿지 않는 실종자 9명을 찾기 위해 수색에 총력을 기울이고 있다고 말했습니다.



[임상우/정부합동 신속대응팀 단장 : 연락 두절자 9명에 대한 수색은 네팔 군 자산 및 민간 헬기 1대가 동원돼서 이루어졌습니다. 다만 안타깝게도 계속 수색 작업이 이루어져야 하는 상황입니다.]



대응팀은 직원들이 실종된 두산에너빌리티, 한국남동발전과 함께 총 6대의 헬기를 현지에서 임차했지만, 네팔 군 당국 통제에 막혔습니다.



궂은 날씨와 2차 홍수 발생 우려 때문이었는데 오후들어 기업에서 빌린 헬기 1대에 운항 허가가 내려진 것으로 알려졌습니다.



외교부는 네팔 당국 허가를 위해 협조를 거듭 요청하고 있습니다.



피해가 발생한 지역은 토석류가 인근 도로까지 집어삼킨 탓에, 사실상 헬기 외에는 사고 지점에 접근할 수 없는 상황.



대응팀이 연락 두절된 한국인들이 홍수 당시 위치로 추정되는 좌표를 찍은 지도를 네팔 당국에 전달했고, 네팔 군 헬기가 수색에 나섰지만 아직 특이사항을 발견하지 못했습니다.



현재까지 연락이 닿지 않는 실종자 9명은 두산에너빌리티 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명입니다.



한편, 한때 고립됐다가 구조된 우리 국민 10명은 마지막 1명까지 모두 안전 지역으로 이송됐는데, 카트만두 이동과 귀국 여부는 아직 정해지지 않았습니다.



대응팀은 날이 밝는 대로 헬기를 띄우기 위해 노력하는 한편, 네팔 현지에 우리 공군의 다목적 수송기인 '시그너스'를 투입하는 방안도 준비 중입니다.



(영상편집 : 김호진)