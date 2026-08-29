트럼프 "우주군 사관학교 창설…우주는 경제·안보에 필수"

▲ 우주군 사관학교 창설 행정명령에 서명한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 28일 미국에 '우주군 사관학교'(U.S. Space Academy)를 창설하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 텍사스주 휴스턴에 위치한 미 항공우주국(NASA)의 린든 B. 존슨 우주센터를 찾아 "나는 집권 1기에 미군의 6번째 군종인 우주군을 창설했으며, 오늘 또 다른 역사적 발표를 하려 한다"며 이같이 밝혔습니다.그는 우주군 사관학교 창설에 관한 행정명령에 서명했습니다.트럼프 대통령은 "우주군과 민간 우주산업의 급속한 성장, 달과 달을 넘어선 곳으로의 야망 확대를 고려할 때 이는 나에게 정말 설레는 일"이라며 "우리가 해야 할 일과 현재 가장 잘하는 일을 수행하기 위해선 숙련된 군인, 엔지니어, 민간 운영자 등 모든 분야의 인재로 구성된 한 세대를 교육하고 훈련해야 한다"고 강조했습니다.그는 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 축출 작전과 현재 호르무즈 해협 주변에서 진행 중인 대(對)이란 해상 봉쇄 등 미군의 주요 작전이 우주군사령부의 도움을 받고 있다고 했습니다.그러면서 우주 분야가 "경제 및 국가안보에 필수이다. 우주에서 2등이 되려 한다면, 지구에서 1등이 될 수 없다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 행사에서 최근 달 탐사를 마치고 지구로 귀환한 유인 우주탐사선 '아르테미스 2호' 비행사들에게 '우주 명예훈장'(Congressional Space Medal of Honor)를 수여했습니다.트럼프 대통령은 "내 임기(2028년 1월)가 끝나기 전 미국 우주비행사들이 달 표면에 다시 돌아갈 것이며, 우리는 그걸 고대하고 있다"며 "그들은 달에 세워질 최초의 미국 영구 정착지 위치에 깃발을 꽂을 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)