워시 연준의장 "미 물가지표 더욱 우려"…추가 긴축 시사

▲ 28일(현지시간) 미 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 경제 심포지엄에 참석한 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장은 현지시간 28일, 최근 미국의 물가 상승률에 우려를 표하며, 필요할 경우 '추가 조치'에 나서겠다는 뜻을 시사했습니다.워시 의장은 이날 미 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 경제 심포지엄에 참석해 기조연설에서 "올여름 개인소비지출(PCE) 물가지수와 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 양호했으나, 근본적인 추세가 의미 있게 개선됐다고 볼 수는 없다"고 말했습니다.지난 5월 취임 후 첫 잭슨홀 무대에 오른 그는 이날이 취임 100일째임을 언급하며 "우리의 책무 중 하나인 물가 안정 측면에서 볼 때 관련 지표들이 더욱 우려스러운 상황"이라고 진단했습니다.이어 현재의 금융 여건에 "긴축적"이라 말하기는 어려울 것이라고 평가했습니다.워시 의장은 "기조적 물가상승률이 목표치를 향해 분명하고 충분한 속도로 움직이고 있다는 확신이 있어야만 한다"며 "그렇지 않으면 우리에겐 할 일이 있다. 그것이 우리의 임무이자 책무이며 해야 할 과제"라고 밝혔습니다.그는 연준의 물가상승률 목표치 2%에 대해서는 "확고하고, 고정된 목표"라고 강조했습니다.워시 의장은 인플레이션에 대한 우려를 제외하고는, 실물 경제 전반에 대해서는 비교적 낙관적인 전망을 내놨습니다.그는 인공지능(AI) 혁신에 따른 생산성 향상 등 이점을 언급하며 기업 및 소비자 지출이 견고하게 유지되고 있다고 말했습니다.최근 고용 증가세 둔화에 대해서도 수요 부진보다는 노동 공급의 정체에 따른 것이라고 설명했습니다.다만 시장과의 소통에 있어서는 여전히 "더 조용하고, 소통에 있어 더 목적의식을 갖는 연준"을 강조했습니다.워시 의장은 연설 초반 "이걸 개요라고 부를 수도 있고 등산 지도라고 부를 수도 있지만, 포워드 가이던스(선제안내)라고만 부르지 말아달라"고 농담조로 말한 뒤 "(선제안내는) 이미 수명을 다했다"고 했습니다.이날 연설 후 시장은 워시 의장의 발언을 향후 추가 긴축 및 금리 인상 신호로 받아들였습니다.시카고상품거래소(CME)의 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장이 반영하는 9월 연준의 금리 동결 가능성은 전날 35.4%에서 이날 55.7%로 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)