"러, 우크라 유명 보드카 공장 공습…최대 400만 병 증발"

▲ 호르티차 증류소의 보드카 생산라인

러시아가 우크라이나의 최대 보드카 공장 중 한 곳을 공습해 큰 피해가 났다고 우크라이나 매체 NV, 키이우인디펜던트 등이 현지시간 28일 보도했습니다.미국에 본사를 둔 주류기업 글로벌스피리츠에 따르면 이 회사가 2003년 세운 우크라이나 남부 자포리자의 호르티차 증류소가 전날 최소 네 차례 공격당하며 3시간 넘게 화재가 이어졌습니다.공장 설비는 복구가 불가능할 정도로 망가졌으며, 이미 세금을 납부해둔 주류 300만∼400만 병이 불에 타거나 녹아 폐기해야 하는 상황이라고 합니다.품목당 평균 가격이 2.25달러인 점을 고려하면, 피해 규모는 900만 달러, 우리 돈 약 124억 원에 달하는 셈입니다.지난 7월 19일에도 러시아가 쏜 미사일에 글로벌스피리츠의 주요 창고가 모두 파괴돼 제품 배송이 불가능해진 상태였다고 합니다.당시 손실액은 220만 달러, 약 30억 원 정도로 추산됐습니다.이 증류소에서는 호르티차, 모로샤, 페르바크 등 다양한 유명 브랜드의 보드카를 생산합니다.2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 글로벌스피리츠는 자포리자 쪽 증류소 생산량의 절반을 우크라이나 서부 르비우의 시설로 이전했다고 합니다.이 기업 소유주이자 우크라이나의 손꼽히는 갑부 중 하나인 예우헨 체르냐크는 우크라이나군에 자금을 지원한 혐의로 러시아 연방수사위원회의 수배 명단에 올라 있습니다.지난 5월에는 러시아 법원 궐석재판에서 징역 14년을 선고받았습니다.6월에는 러시아 당국이 글로벌스피리츠의 러시아 내 자산을 경매를 통해 강제처분하는 국유화 절차에 돌입했습니다.한때 체르냐크는 전쟁 발발 직후 러시아 쪽 사업을 중단하지 않고 러시아에 세금을 납부했다는 혐의로 우크라이나 당국의 수사를 받기도 했습니다.이에 체르냐크는 자사 제품의 러시아 수출 및 유통을 중단했다고 해명했었습니다.글로벌스피리츠는 지난달 러시아의 공습 후 성명을 내고 "전쟁 기간 창고, 사무실, 생산시설에 수차례 공격을 당했지만 어려움 속에서도 사업을 유지하고, 일자리를 지키고, 세금을 내고, 우크라이나 경제를 지원하는 능력을 잃지 않았다"고 밝혔습니다.(사진=글로벌스피리츠 홈페이지, 연합뉴스)