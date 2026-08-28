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노승희, KLPGA 투어 KG 레이디스 오픈 2R 단독 선두

서대원 기자
작성 2026.08.28 18:30 조회수
노승희, KLPGA 투어 KG 레이디스 오픈 2R 단독 선두
▲ 여자골프 노승희

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈 2라운드에서 노승희 선수가 단독 선두에 올랐습니다.

노승희는 경기 용인시 써닝포인트 컨트리클럽에서 열린 대회 2라운드에서 버디 4개, 보기 1개로 3언더파를 쳤습니다.

중간 합계 9언더파를 기록한 노승희는 공동 2위 장은수와 안재희, 짜라위 분짠(태국)에 1타 앞서 순위표 맨 윗자리에 이름을 올렸습니다.

메이저 1승을 포함해 정규 투어 통산 3승이 있는 노승희는 지난해 6월 더헤븐 마스터즈 우승 이후 1년 2개월 만의 통산 4승에 도전합니다.

이달 초 제주삼다수 마스터스에서 데뷔 10년 만에 감격의 첫 승을 달성한 장은수와 지난 5월 E1 채리티 오픈에서 태국 선수로는 처음으로 KLPGA 정규 투어 우승을 거둔 짜라위 분짠이 합계 8언더파로 안재희와 함께 선두와 1타 차 공동 2위에 포진했습니다.

3주 연속 우승과 시즌 5승에 도전하는 서교림은 합계 4언더파 공동 18위로 반환점을 돌았습니다.

지난주에 열린 메이저 대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십에서 우승해 올 시즌 가장 먼저 4승 고지에 오른 서교림은 현재 다승과 상금, 대상 포인트, 평균타수 등 주요 부문 선두를 달리고 있습니다.

지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 신다인도 서교림과 나란히 합계 4언더파 공동 18위에 자리했습니다.

총상금 10억 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(30일)까지 4라운드로 열립니다.

(사진=KLPGA 제공)
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