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[이슈빡] '6주면 된다'더니 6개월…전쟁 길어지는데 '출구 실종'

조지현 기자
작성 2026.08.28 19:47 조회수
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방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 이현식 (SBS 기자)
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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

미국과 이란의 전쟁이 오늘(8월 29일)로 개전 '만 6개월'을 꽉 채웠습니다. '6주면 된다'던 전쟁은 6개월이 지나도록 출구를 찾지 못하고 있습니다. 길어지는 전쟁에 미군의 전력엔 어떤 틈이 생겼는지, 전쟁을 길게 끌고가는 이란은 중동 헤게모니를 차지하기 위해 어떤 계산을 하고 있는지, 이현식 기자가 터치스크린을 통해 명쾌하게 설명해 드립니다.
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