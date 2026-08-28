[날씨/XR] 주말 전국 비…충청·전북 호우

오늘(28일) 전국이 흐린 가운데 충청 이남 지방을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



서울에도 소나기가 한때 내렸는데요.



내일은 중국 산둥반도 부근에 있는 저기압이 다가오면서 전국에 비가 내리겠고, 남은 8월 동안 전국에 비가 내리면서 무더위도 점차 누그러질 전망입니다.



주말 동안 전국에 많은 비가 내리겠습니다.



먼저 내일 예상 강수량을 보면 충남과 전북에 최고 80mm, 그 밖의 전국에 5에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



수도권과 강원도는 모레 오전에 저기압이 빠져나가면서 대부분 소강상태를 보이겠지만, 저기압 후면으로 내려오는 찬 공기와 남쪽의 따뜻한 공기가 충돌하는 지점에 이렇게 폭이 좁고 긴 정체 전선이 발달하겠습니다.



그 때문에 충청과 호남 지역에는 최대 80mm의 많은 비가 예상되고요, 시간당 강도도 최고 50mm 이상으로 매우 강하게 쏟아질 수 있어 주의해 주셔야겠습니다.



오늘 밤도 날은 습하겠습니다.



서울의 내일 아침 최저 기온이 26도로 열대야가 예상되고요, 내일 낮에는 비구름의 영향으로 서울이 30도 등 더위가 크지는 않겠습니다.



8월의 마지막 날까지 전국에 비가 내리겠습니다.



다음 주 화요일부터는 9월이 시작되는데요.



날이 한층 더 선선해질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)