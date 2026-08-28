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온타리오 호를 '아메리카 호'로…다음엔 바다?

전병남 기자
작성 2026.08.28 20:54 수정 2026.08.28 21:46 조회수
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<앵커>

트럼프 미국 대통령이 북미 5대 호수 중 하나인 온타리오 호의 이름을 아메리카 호로 바꾸도록 지시했습니다. 관세 전쟁을 벌이고 있는 캐나다를 자극하려는 의도로 보이는데, 다음엔 바다 이름까지 바꿀 수 있다고 덧붙였습니다.

워싱턴 전병남 특파원.

<기자>

현지시간 27일, 트럼프 미 대통령은 미국과 캐나다가 공유하는 온타리오 호수를 '아메리카 호'로 개명하는 행정명령에 서명했습니다.

[도널드 트럼프/미 대통령 : 온타리오 호수는 이제 없습니다. 아메리카 호수입니다. 자, 이제 우리에게 호수가 생겼습니다.]

캐나다와의 무역 분쟁이 격화하자, 온타리오 호 이름을 바꾸겠다고 선언하더니 실행에 옮긴 겁니다.

[도널드 트럼프/미 대통령 : 캐나다는 무역에서 오랫동안 미국을 등쳐먹었습니다. 그들은 돈은 한 푼도 안 내면서 마치 자신들이 (미국의) 한 주인 것처럼 대우받고 싶어 합니다.]

다만 이번 호수 명칭 변경은 미국 정부의 공식 지명 체계에만 적용되고, 캐나다에는 강제할 수 없습니다.

[루드 베르겐/캐나다인 : 말도 안 되는 소리입니다. 그곳은 절대 '아메리카 호'가 될 수 없습니다. '온타리오 호'입니다.]

[톰 실버/미국인 : 우리는 캐나다와 호수를 공유하고 있습니다. 이름을 바꿀 이유가 전혀 없습니다.]

마크 카니 캐나다 총리는 "온타리오 호라는 이름이 미국 독립선언보다 오래된 400년 이상 된 것"이라며 "앞으로도 계속 온타리오 호로 불릴 것"이라고 일축했습니다.

온타리오 호가 속한 캐나다 온타리오 주지사는 트럼프에 대한 비난 수위를 높였습니다.

[더그 포드/캐나다 온타리오 주 총리 : 트럼프 대통령은 첫날엔 당신의 용돈을 훔치고, 둘째 날엔 모자를 훔치고, 셋째 날에는 운동화를 훔쳐 갈 사람입니다.]

트럼프는 지난해 멕시코를 압박하고 미국 우선주의를 강조하며 멕시코 만을 '아메리카 만'으로 바꾼 뒤 기존 표기를 고수한 AP통신 기자의 백악관 행사 출입을 금지하기도 했습니다.

트럼프는 이제 필요한 건 바다라며 대서양이나 태평양 이름을 바꿀 수도 있을 것이라고 덧붙였습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 박혜진)
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