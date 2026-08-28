충청·남부지방 호우주의보…주말 전국 '2차 장마'

<앵커>



오늘(28일) 충청과 남부지방 곳곳에 호우주의보가 내려지며 요란한 비가 쏟아졌습니다. 이번 주말 역시 전국적으로 제법 많은 양의 비가 예보됐는데, 이른바 2차 장마가 시작됐다는 분석입니다.



정구희 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 레이더의 모습입니다.



전국 곳곳에 많은 비가 내렸는데, 특히 세종에는 극한 호우 기준인 시간당 72mm를 넘는 시간당 80mm의 폭우가 쏟아졌습니다.



부산에는 오늘 하루에만 100mm 넘는 비가 내렸는데, 보시는 것처럼 오전만 해도 드러나있던 온천천의 산책로가 지금은 완전히 물에 잠겨있는 모습입니다.



비는 이번 주말과 월요일까지 전국에 내릴 전망입니다.



비가 며칠간 이어지다 보니, 기상청 공식 용어는 아니지만 이른바 '2차 장마'가 시작됐다고 볼 수 있습니다.



오늘과 내일 비가 오는 건 우리나라 남동쪽에 자리 잡은 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 다량의 수증기가 유입되고 있기 때문입니다.



또 장마전선이라고 불리는 정체전선이 만들어지면서 비가 내리는데, 일요일부터 내리는 비가 여기에 해당합니다.



장마는 초여름에 북태평양 고기압이 일본에서 우리나라 쪽으로 확장하면서 시작이 되고, 고기압이 북한까지 확장해 우리나라를 뒤덮으면 장마는 끝이 납니다.



그런데 북태평양 고기압이 힘을 잃고 수축하는 지금 같은 여름 후반부에도 비슷한 이유로 비가 옵니다.



이걸 2차 장마, 가을에 오면 가을 장마라고 부르는 겁니다.



북태평양 고기압 수축기에는 고기압의 세력이 강하지 않아 위치가 쉽게 변하기 때문에 비가 하루 만에 끝나는 경우도 있고, 며칠씩 이어지는 경우도 있습니다.



내일 전국에 20~60mm, 충청과 전북엔 최대 80mm 정도의 비가 오겠습니다.



일요일 수도권 비의 양은 5~30mm인데, 장마 전선이 발달하면서 충청과 호남은 최대 80, 영남은 최대 60mm의 비가 예상됩니다.



주말에만 누적 강수량이 100mm를 넘는 지역이 있겠고, 거제와 통영 등 경남 남해안 지역은 지반이 약해져 있는 만큼 특히 주의해야 합니다.



(영상편집 : 김윤성, 디자인 : 서승현)