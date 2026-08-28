경기 7개 도로 사업, 정부 예비타당성 조사 통과

▲ 국지도 86호선 남양주 와부∼화도2 건설 계획
경기도는 추진 중인 7개 도로, 총 48.9㎞ 건설 계획이 정부의 예비타당성 조사를 통과했다고 지난 27일 밝혔습니다.
국가지원지방도(국지도) 57호선 용인 처인 원삼∼마평 12.3㎞, 국지도 86호선 남양주 와부∼화도2 5.2㎞, 국도 38호선 평택 오성∼고덕 5.3㎞, 국도 45호선 아산 둔포∼평택 팽성 3.8㎞, 국도 48호선 김포 고촌 풍곡 2.5㎞, 국도 38호선 대체 우회도로 안성 공도 8.2㎞, 국지도 23호선 안성 대덕∼용인 남사 11.6㎞ 등입니다.
기획예산처는 지난 26일 제7차 재정투자평가위원회를 열고 경기도가 신청한 26개 사업 중 이들 도로에 대해 의결했습니다.
국비로 추진할 타당성이 있다는 판단을 받아 향후 기본계획 수립, 설계, 예산 편성·확보, 인허가 등 후속 절차를 진행할 수 있게 됐다고 도는 설명했습니다.
특히 용인·안성·평택 도로는 반도체 산업과 연계한 광역 교통 기반입니다.
나머지 도로도 차량 증가에 따라 차로 개량·확장·신설 등이 필요해 계획됐습니다.
도는 이들 도로 건설 계획이 올 하반기 국토교통부 '제6차(2026~2030) 국도·국지도 건설계획'에 반영되도록 관계기관과 계속해서 협의할 방침입니다.
추미애 경기지사는 "이번 예비 타당성 조사 통과로 반도체 산업벨트의 경쟁력을 뒷받침할 핵심 도로망이 확보된 만큼 국가계획 최종 반영과 후속 절차 추진에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.
(사진=남양주시 제공, 연합뉴스)
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