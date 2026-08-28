청년 일자리·교육·주거·자산까지 '성장단계별 투자'…내년 43조 투입

▲ 서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 모습.

정부가 내년 청년들의 일자리·창업, 교육·주거·자산, 생활·문화 등 성장 단계별로 총 43조 3천억 원을 투자합니다.출생, 양육부터 교육, 구직, 자산 축적, 주거, 혼인까지 청년 한 명당 18세까지 최대 1억 4천만 원, 34세까지 2억 원가량의 혜택을 받게 한다는 구상입니다.정부는 오늘(28일) 청와대 충무실에서 이재명 대통령 주재로 '청년 예산 언박싱 2027' 행사를 열고 관계부처 합동 '청년 성장단계별 종합투자 추진 전략'을 발표했습니다.정부는 청년 정책을 '청년의 잠재력에 대한 대한민국의 투자'로 설정하고, 청년 성장단계별 종합 투자를 올해 28조 2천억 원에서 내년 43조 3천억 원으로 53.5% 확대할 계획입니다.출생, 양육부터 교육, 구직, 자산 축적, 주거, 혼인까지 각 단계에 필요한 지원을 통해 부모가 기준중위 소득 100%이면서 지방 우대 지역에서 첫째인 경우 청년 개인은 18세까지 최대 1억 4천57만 원, 34세까지 최대 약 1억 9천582만 원 혜택을 받게 될 것으로 추산됩니다.정부는 우선 첫 일자리 진입부터 커리어 관리·정착까지 청년의 성장 이동 사다리를 복원합니다.이를 위해 대학생에게 현장 실습 참여 기회를 확대하고, 정부·기업이 공동으로 실습 지원비를 부담하는 '첫 경력 프로젝트'를 신설해 6만 명을 지원합니다.정부 역량 프로그램을 수료한 청년을 채용하는 중소·중견기업에 채용 장려금으로 연 720만 원을 지원합니다.창업 부문에선 성장 잠재력이 높은 기술 기반 청년 창업기업을 선발해 사업화를 지원하는 '청년 창업 패키지'를 도입합니다.아이디어를 가진 청년 누구나 참여할 수 있는 개방형 창업 프로그램인 '모두의 창업' 지원 등을 확대하고, 4대 과학기술원별 창업원을 신설해 2030년까지 청년 창업가를 10만 명 이상 양성할 계획입니다.출발선 격차 완화를 위해선 대학생의 인공지능 공동 구독을 지원합니다.지방 국립대 전액 장학금을 신설하는 한편 지방 사립대 학생 대상 지역인재 장학금 지원도 4천 명에서 1만 명으로 확대합니다.주거 측면에선 전세보증금 반환보증 보증료, 청년 주택 드림 통장의 가입 대상 소득 여건을 기존 연 5천만 원 대비 확대합니다.청년 월세 지원 요건은 중위소득 60% 이하에서 100%까지 상향해 대상을 늘립니다.자산 부문에서는 출생부터 만 18세까지 정부와 부모가 함께 적립하는 '우리아이자립펀드'를 도입합니다.취·창업을 준비하는 청년에게는 취·창업 때까지 이자를 면제받고 이후 연 2∼5%로 상환할 수 있는 최대 2천만 원 규모의 청년 기회 자금을 도입합니다.청년층의 목돈 마련을 돕기 위해 모든 청년을 청년미래적금 가입 대상으로 포함하고, 정부 기여금을 대폭 확대합니다.중소기업 및 소상공인 우대형 기여금 혜택도 커집니다.매월 본인 납입금의 12%였던 기여금을 15%로 올리고, '지방중소기업 우대트랙'을 신설해 본인 납입금의 25%를 기여금으로 지원합니다.확대된 정부 기여금의 혜택을 기존 가입자들에게도 소급 적용할 방침입니다.또 청년이 매월 50만 원씩 3년간 총 1천800만 원을 적립해 만기가 도래할 경우 생산적금융(청년형) 개인종합자산관리계좌(ISA)에 일시 납입할 수 있게 할 계획입니다.구직 단념·고립 은둔 청년 3천 명에겐 맞춤형 일 경험을 제공해 자립을 지원합니다.아울러 고립 청년 6천 명을 대상으로 생활권 가까이에서 참여할 수 있는 회복 프로그램도 지원합니다.역진성을 지적받은 혼인·출산·입양 세액 공제 부문에선 저출생 관련 현금성 사업을 통합합니다.정부는 혼인신고를 완료한 부부에게 생애 1회 100만 원을 '혼인지원금'으로 지급합니다.출산 때 총 1천만∼2천만 원을 연간 4회 분할지급하는 '아이맞이지원금'을 내년 7월 신설합니다.기존 아동수당보다 2∼3배 지원을 확대해 0∼1세에 월 최대 60만 원, 2∼12세 월 최대 30만 원을 주는 '아동기본수당'을 내년 7월 도입합니다.정부는 또 추가세수를 주요 재원으로 하는 미래대응기금을 신설해 일자리·창업, 주거·자산 등 청년의 성장 단계를 뒷받침하는 한편, 단기 대책만으로 대응하기 어려운 구조적 변화에 대비하기 위해 '중장기 발전전략'도 연내 수립해 발표할 계획입니다.(사진=연합뉴스)