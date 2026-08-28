"물속에서 심정지 왔는데…" 수영장서 기적 만든 응급실 간호사

▲ 정은아 한림대성심병원 권역응급의료센터 간호사

응급실에서 일하는 간호사가 수영장에 갔다가 수영 중 심정지로 의식을 잃고 쓰러진 시민을 살리는 데 힘을 보탰습니다.오늘(28일) 한림대학교성심병원에 따르면, 이 병원 권역응급의료센터 소속 정은아 간호사는 지난 14일 경기 의왕시 국민체육센터에서 수영 수업을 받던 50대 여성 김 모 씨가 물속에서 의식을 잃은 현장을 목격했습니다.당시 수영 강사와 안전요원이 김 씨를 물 밖으로 옮겨 심폐소생술을 시작했고, 수영 수업을 기다리던 정 간호사도 즉시 합류해 응급처치를 이어갔습니다.김 씨는 얼굴이 창백해진 채 호흡을 비정상적으로 헐떡였고, 가슴 압박이 진행되는 동안에도 눈 맞춤이 되지 않고 의식이 없었습니다.정 간호사는 평소 응급실 경험을 바탕으로 김 씨의 의식과 호흡 상태를 확인하며 가슴 압박 심폐소생술을 약 7분간 이어갔습니다.정 간호사는 김 씨가 구토하자 고개를 옆으로 돌려 기도를 확보하고, 제세동기를 사용해 심폐소생술을 계속 시행했습니다.이어 맥박을 확인하자 자발 순환 회복이 확인됐습니다.119 구급대가 도착하자 정 간호사는 구급대원과 함께 환자 상태 확인을 돕고 심폐소생술에 대한 상황을 인계했습니다.김 씨는 체육센터와 가까운 한림대성심병원 권역응급의료센터로 이송돼 치료받았습니다.병원 도착 당시 김 씨는 의식을 많이 회복한 상태였고, 치료를 마치고 건강한 상태로 퇴원했습니다.김 씨는 퇴원하고 며칠 뒤 병원을 찾아와 정 간호사에게 감사를 표했습니다.정 간호사는 2021년 한림대성심병원 권역응급의료센터 간호사로 입사한 후 5년 이상 응급실에서 근무했고, 현재는 응급의료센터 내 진료 지원 간호사로 일하고 있습니다.KTAS(한국형 응급환자 분류 도구) 자격증을 보유했고, KALS EP(한국전문소생술 심화과정)도 수료했습니다.그는 "응급 상황에서는 초기 대응이 환자의 예후를 좌우할 수 있어 당시에는 생명을 지켜야 한다는 생각으로 신속하게 응급조치를 시행했다"며 "앞으로도 병원 밖에서도 위급한 상황이 발생했을 때 의료인으로서 맡은 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스/한림대성심병원 제공)