뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[똑소리E] "AI 호황 여전하다" 입증한 엔비디아…그런데 실적표 뜯어보니 딱 걸리는 '뜻밖의 숫자'

권애리 기자
작성 2026.08.28 18:07 조회수
PIP 닫기
AI 개발 경쟁이 불러온 반도체의 기적적인 호황. 엔비디아와 삼성전자, SK하이닉스의 천하 호령. 언제까지 갈까. 

엔비디아가 또 한 번, 실적으로 시장의 의심을 이겼습니다. (한국 시간 8월 27일 새벽) 하지만 실적표를 한 장 한 장 넘겨가다 보면, 여전히 투자자들을 멈칫하게 하는 숫자들이 하나둘씩 등장하기 시작합니다.

엔비디아의 최신 분기 매출은 무려 962억 달러. 우리 돈으로 하루에 1조 4천억 원 넘게 벌어들이고 있단 겁니다. 특히 "내년에는 이보다 70%나 더 잘 벌게 될 것입니다."라고 밝힌 게 투자자들의 환호를 끌어냈습니다. 2027년엔 하루에 2조 6천억 원 정도를 벌어들이는 회사가 될 것이라고 예고해, 시장이 예상해 온 엔비디아의 내년 성장 속도를 큰 격차로 뛰어넘으면서 다시 낙관론에 불을 지폈습니다. 그런데 그 뒤에 따라붙은 '2개의 숫자'에 자꾸만 눈길이 머뭅니다. 이 숫자 2개는 과연 무엇일까요? 

바로 전 분기보다 급격하게 늘어난 00, 그리고 ㅁㅁ입니다. 

엔비디아가 이번 실적 발표에서 장담한 성장 속도는 미국의 몇 개 '하이퍼스케일러'들 만으로 가능하지 않은 수준입니다. 엔비디아의 데이터센터 매출에서 미국 하이퍼스케일러들이 차지하는 비중이 55%나 되긴 합니다. 이들은 설사 지금과 같은 AI 개발 경쟁이 제 살을 깎아 먹는 일이 되더라도 그 속도를 늦추지 않을 겁니다. 하지만 나머지 45%도 '삐끗'하지 않고 큰돈을 안정적으로 고가의 반도체에 쓸 수 있어야 'AI 판'이 지금 주가를 정당화하며 진행될 수 있는 겁니다. 그런데 이 '2개의 숫자'를 보면, '과연 그처럼 순조로운 흐름이 가능할까' 투자자들의 의심을 자극하는 면이 눈에 띄는 것을 부인하기 어렵습니다. AI 판의 돈이란 게 결국 엔비디아에서 빠져나갔다가 엔비디아로 돌아오는 '순환 금융'에 대한 우려가 이 실적 발표로 불식되지 못했단 얘깁니다. 

이 '2개의 숫자'에 대한 엔비디아 나름의 고민에 대한 '자체 솔루션'을 젠슨 황 CEO는 이미 실적 발표에 앞서 제시했습니다. 월스트리트의 대표 거물 금융사 6곳과 손잡고 5천억 달러 규모의 '신선한 돈'을 AI 판으로 끌고 들어오겠단 겁니다. 이 금융사 중 한 곳이자 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 신화적 CEO 래리 핑크는 엔비디아와 함께 손잡고 만들려는 투자 모델이 "환상적인 상품"이 될 것이라고 장담했습니다. 1970년대 본격적으로 개발된 주택저당증권, MBS처럼 말이죠. MBS의 담보는 주택이지만, 이 "환상적 상품"의 담보는 엔비디아의 AI 가속기와 이를 이용해 만드는 AI 인프라가 될 겁니다. 주택과 달리, 신제품이 나올 때마다 빠르게 과거의 제품에 쏟아졌던 하이라이트가 사라지는 반도체 세트가 안정적이면서도 짭짤한 수익을 보장하는 "미래의 금융 담보"가 될 수 있을까요?

또 한 번 '증명'한 엔비디아!…여전히 남겨놓은 의문들을 [똑소리E]에서 권애리 기자가 바로 지금 필요한 균형감각으로 두루 짚어드립니다. 

1. ‘AI 지속 가능성’ 의심 키우는 ‘이 숫자’
2. AI 개발 경쟁에 마침내 ‘신선한 돈’ 들어오나?
3. 데이터센터 담보 잡는 “환상적인 새 금융상품”?
4. “AI ‘순환 금융’ 탈피” VS “금융시장 전가된 리스크”  
5. “너무 비싼 AI 모델, 굳이 필요없더라고요?”

(취재 : 권애리, 촬영 : 박우진·황세회, 구성 : 정서우, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지