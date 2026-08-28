"배달시켰다가 표적 됐다"…'혼자 사는 집' 다시 찾아간 배달원

과거 배달을 갔던 여성의 집을 한 달여 만에 다시 찾아가 침입한 뒤 성폭행을 시도한 20대 배달원이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.



배달 과정에서 피해자가 혼자 사는 사실을 파악한 뒤 다시 찾아간 겁니다.



서울 마포경찰서는 주거침입강간미수 혐의로 20대 남성 A 씨를 지난 11일 구속 송치했습니다.



A 씨는 지난 2일 서울 서대문구에 있는 20대 베트남 국적 여성 B 씨의 집에 침입해 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있습니다.



배달원으로 일하던 A 씨는 범행 약 한 달 전 B씨의 집에 배달을 갔던 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 이후 B 씨가 혼자 거주하는 것을 알고 다시 집을 찾았고, 더운 날씨 탓에 열려 있던 출입문을 통해 집 안으로 들어가 B 씨를 상대로 성폭행을 하려 한 것으로 드러났습니다.



그러나 당시 집 안에 B 씨의 지인들이 함께 있었고 곧바로 경찰에 신고가 이뤄지면서 범행은 미수에 그쳤습니다.



경찰은 주변 CCTV 등을 토대로 A 씨의 동선을 추적해 지난 6일 긴급체포했습니다.



법원은 지난 8일 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 구속영장을 발부했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)