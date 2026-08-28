최지만, KBO 신인드래프트 참가 공식화…트라이아웃부터 출격

▲ 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰었던 최지만이 4월 27일 문수야구장에서 열린 울산 웨일즈 입단식에 참석해 취재진 질문에 답하고 있다.

프로야구 시민구단 울산 웨일즈에서 뛰는 최지만(35)이 2027 KBO 신인드래프트 참가를 공식화했습니다.울산 구단은 28일 "최지만이 9월 1일 고양 국가대표 야구훈련장에서 열리는 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가해 스카우트 앞에서 기량을 보여준다"고 밝혔습니다.미국 메이저리그(MLB)에서 오랜 시간 활약한 최지만은 KBO리그 복귀를 위해 울산 유니폼을 입고 올 시즌 KBO 퓨처스(2군) 리그 경기에 뛰고 있습니다.타격 성적은 20경기 타율 0.308(39타수 12안타), 1홈런, 7타점, OPS(출루율+장타율) 0.847입니다.장원진 울산 감독은 "최지만이 울산에서 꾸준히 실전 경험을 쌓고 KBO리그라는 목표를 향해 성실히 준비했다"면서 "그동안 보여준 경험을 바탕으로 이번 트라이아웃에서도 장점을 보여주길 바란다. 성공을 기원한다"고 밝혔습니다.올해 KBO 신인드래프트는 9월 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열릴 예정입니다.즉시 전력감 내야수가 필요한 일부 구단은 최지만을 영입하겠다는 계획을 세우고 드래프트 당일 치열한 눈치작전을 앞두고 있습니다.(사진=연합뉴스)