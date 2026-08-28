[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● "지도부 중심 일치 단결" ~ ● 朴에 '화해 러브콜'
장윤미 / 전 민주당 대변인
"박근혜, '장동혁 체제' 지원 발언…국민의힘에 도움 안 돼"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"박근혜 참석, 장동혁에 힘 실어줘…참석 옳았는지 의구심"
최선호 / SBS 논설위원
"유승민-박근혜 만남? 朴이 결심해야 만남 이뤄질듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 국힘 연찬회서 신의와 단합 강조한 박근혜…장동혁은 환한 표정
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