[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● '중도 확장론' 충돌
장윤미 / 전 민주당 대변인
"김민석-정청래 충돌? 중도든 스윙보터든 현실 진단은 비슷"
"민주당 내부, '중도' 입장차는 있지만 큰 방향엔 이견 없어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"김민석 준비된 발표…갈등 봉합 아닌 '제압' 의도로 보여"
"유시민 ABC론·코어그룹론, 중도 확장론과 대치"
최선호 / SBS 논설위원
"김민석, '왜 굳이 정청래 언급했나' 하는 의견 많아"
"갈등 봉합하려는 분위기지만…언제든 드러날 수 있는 상황"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 김민석-정청래 연찬회서 충돌…정청래가 주 앵커에게 말한 "중도는 없다" 들어보니
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