[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장윤미 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● '42%' 취임 후 최저 ~ ● 돌아선 호남 지지층?
장윤미 / 전 민주당 대변인
"李 지지율 데드크로스, 엄중히 새기고 현실 진단 정확해야"
"하락 이유 '부동산' 명확…집권 초반, 반등 기회 있어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"李 지지율, 돌이킬 수 없는 추세…2030·수도권 민심 분노"
"입으로는 '중도 확장' 얘기하나, 정책은 당원 중심"
"호남서도 지지율 하락…지지층 내부 분열이 원인"
최선호 / SBS 논설위원
"李 지지율 하락, 부동산·치안 불안·경제 등으로 중도층 이탈"
"진보층 지지율도 많이 빠져…민주당 내분·유시민 등 이유"
"정부, 집값 누르는 게 목표인지 안정화가 목표인지 명확해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장윤미 "여론 무겁게 받아들여야…민주당, 부동산 정책 수정하는 이유"?
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