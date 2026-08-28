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[네트워크톡톡] 우승희 영암군수 "전국 무화과 60% 이상 생산…'무화과 테마파크' 만든다"

이혜미 기자
작성 2026.08.28 15:42 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 우승희 영암군수
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● <네트워크 톡톡> 우승희 영암군수

Q. 월출산부터 영산강까지…영암의 매력은?
Q. '전국 최대' 무화과 산지…생산 판로 확대 위한 노력?
Q. 영암군수 '재선' 성공…민선 9기 주요 정책과 방향은?
Q. 대통령도 주목한 '영암 콜버스', 도입 효과는?
Q. '농정 대전환' 강조…농가 소득 증대 계획은?
Q. 고향사랑기부금으로 '보건소 소아청소년과' 열었다?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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