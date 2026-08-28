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아틀레티코 이강인 vs 뮌헨 김민재…챔스리그 '코리안 더비' 성사

홍석준 기자
작성 2026.08.28 14:32 조회수
아틀레티코 이강인 vs 뮌헨 김민재…챔스리그 '코리안 더비' 성사
▲ 2023년 10월 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀 평가전 한국과 튀니지의 경기. 한국 김민재가 두 번째 골을 넣은 이강인을 끌어안고 있다.

유럽 프로축구 최강 클럽을 가리는 무대에서 아틀레티코 마드리드(스페인)의 이강인과 바이에른 뮌헨(독일)의 김민재 간 '코리안 더비'가 펼쳐집니다.

유럽축구연맹(UEFA)은 28일(이하 한국시간) 모나코에서 2026-2027 UEFA 챔피언스리그(UCL) 본선 리그 페이즈 대진 추첨을 했습니다.

UCL 본선에 오른 36개 팀은 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘었고, 각 팀은 1∼4번 포트에서 두 팀씩, 총 8경기를 치르게 됩니다.

리그 페이즈 1∼8위 팀은 16강 토너먼트에 직행하고 9∼24위는 플레이오프로 16강행 합류를 다툽니다.

1번 포트에 들어간 아틀레티코 마드리드와 바이에른 뮌헨은 리그 페이즈에서 맞붙습니다.

아틀레티코는 뮌헨(홈), 리버풀(잉글랜드·원정), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드·홈), PSV 에인트호번(네덜란드·원정), 페네르바체(튀르키예·홈), 보되/글림트(노르웨이·원정), 비킹(노르웨이·홈), 슈투트가르트(독일·원정)와 대결합니다.

뮌헨은 아스널(잉글랜드·홈), 아틀레티코(원정), 레알 베티스(스페인·홈), 맨체스터 유나이티드(원정), 보되/글림트(홈), 릴(프랑스·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), 비킹(원정)을 상대합니다.

최근 두 시즌 연속 대회 정상에 오른 '디펜딩 챔피언' 파리 생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코로 이적한 이강인은 UCL에서 세 시즌 연속 김민재가 뛰는 뮌헨과 만납니다.

이강인은 PSG 소속일 때인 2024-2025시즌 리그 페이즈에서 뮌헨과 격돌했습니다.

당시 김민재가 풀타임을 뛰며 결승 골을 넣어 뮌헨이 1-0으로 이겼고, 이강인은 후반 교체로 투입돼 25분을 소화했습니다.

PSG와 뮌헨은 2025-2026시즌 리그 페이즈에서도 만났고 뮌헨이 2-1로 이겼습니다.

김민재는 후반에, 이강인은 전반에 교체 투입됐습니다.

이강인은 후반 주앙 네베스의 만회 골을 도왔습니다.

이후 두 팀은 준결승에서 다시 맞붙었습니다.

1차전에서 이강인과 김민재는 모두 벤치를 지켰고 2차전에서는 김민재가 후반 중반 교체 투입됐으나 이강인은 또 출전 기회를 얻지 못해 '코리안 더비'는 이뤄지지 않았습니다.

PSG는 1, 2차전 합산 점수에서 6-5로 뮌헨에 앞서 결승행 티켓을 손에 넣었고 결국 대회 2연패에도 성공했습니다.

한편, 이번 시즌 UCL 본선 무대에 오르는 한국 선수는 총 4명입니다.

포트 2에 배정된 포르투(포르투갈)의 황인범과 클뤼프 브루게(벨기에)의 이한범도 UCL 그라운드를 누빕니다.

포르투는 맨체스터 시티(잉글랜드·홈), 리버풀(원정), 에인트호번(홈), 베티스(원정), 나폴리(이탈리아·홈), 페예노르트(네덜란드·원정), 슬라비아 프라하(홈), LASK(오스트리아·원정)와 싸웁니다.

황인범은 전 소속팀 페예노르트와 적으로 마주해야 합니다.

클뤼프 브루게는 리버풀(홈) 인터 밀란(이탈리아·원정), 애스턴 빌라(잉글랜드·홈), 에인트호번(원정), 보되/글림트(홈), 나폴리(원정), RC 랑스(프랑스·홈), 슈투트가르트(원정)와 실력을 겨룹니다.

이번 시즌 UCL 리그 페이즈는 오는 9월 9일 시작합니다.

세부 경기 일정은 추후 발표됩니다.

(사진=연합뉴스)
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