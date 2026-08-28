[자막뉴스] 사다리차 '봉변' 초등생 끝내 사망…운전 사실 숨기다 '딱' 걸렸다

충남 천안의 한 아파트 단지에서 넘어진 사다리차 사다리에 깔려 크게 다친 초등학생이 끝내 숨졌습니다.



천안동남경찰서와 단국대병원에 따르면 어제(27일) 천안 신부동 한 아파트 단지에서 넘어지는 사다리차 사다리에 깔려 중상을 입었던 초등생 A 군이 치료를 받다가 어제 오후 3시쯤 숨졌습니다.



경찰 관계자는 "사고 직후 심정지 상태의 A군이 119구조대의 응급처치로 호흡을 회복했지만, 결국 외상성 뇌출혈 등으로 숨졌다"고 말했습니다.



경찰 조사 결과에선 사다리차 운전 과정에서 안전 수칙을 제대로 지키지 않은 정황이 포착됐습니다.



A 군이 등굣길에 놀이터를 지나고 있었고, 때마침 아파트 단지에서 이삿짐을 옮기던 사다리차의 사다리가 놀이터 쪽으로 넘어지면서 A군을 덮쳤습니다.



당시 작업자들은 사다리차의 균형을 잡아주는 지지대를 제대로 설치하지 않은 채 작업한 것으로 파악됐습니다.



지지대 4개를 모두 전개해야 하지만 2개만 펼친 상태에서 사다리를 아파트 11층 높이까지 올렸습니다.



경찰은 이 과정에서 차량이 균형을 잃으면서 사다리가 넘어진 것으로 보고 있습니다.



경찰은 사고 당시 사다리차를 실제 조작한 사람이 20대 외국인 노동자였고, 불법체류 상태였던 사실도 확인했습니다.



경찰은 50대 사다리차 운전기사와 20대 외국인 노동자 등 2명에 대해 업무상과실치사 혐의로 구속영장을 신청했습니다.



이들에 대한 구속 전 피의자 심문은 오늘 오전 11시 열렸습니다.



경찰 관계자는 "외국인 노동자가 사다리차를 조작한 사실을 밝히지 않는 등 사고 경위를 숨기려 한 정황을 확인했다"며 "작업장 주변 통제 등 안전 수칙 위반 여부도 확인할 것"이라고 말했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)