[날씨] 수도권·강원 북부에 소나기…내일 전국에 비 소식

남쪽에서 다량의 수증기가 유입되면서 오늘(28일) 수도권을 제외한 전국에 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 강원과 충청 이남 지역을 중심으로 비구름이 자리하고 있고요.



해운대에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



일부 남해안을 중심으로는 호우주의보가 내려졌습니다.



내일이 되면 전국에 비구름을 덮을 텐데요.



우선 오늘까지의 예상되는 강수량 살펴보시면 적게는 5mm에서 많게는 80mm가 예상되고, 내일이 되면 서울에도 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



대기 불안정이 심해서 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하며, 시간당 20~50mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있어 비 피 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



오늘 수도권과 강원 북부 지역에서는 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



폭염특보는 많이 해제됐습니다.



아직까지 폭염특보가 내려져 있는 지역들을 중심으로는 오늘 체감하는 온도 33도 이상 오르며 무덥겠습니다.



일요일에는 정체전선의 영향으로 전국에 비가 내리겠고요.



비구름이 지나간 뒤로는 더위의 기세가 한풀 꺾이겠습니다.



(안수진 기상캐스터)