"가족 욕하는데 가만히 있나"…'5만 관중' 향한 도발 세리머니가 부른 집단 난투극

27일(한국시간) 열린 UEFA 챔피언스리그 플레이오프 2차전, 올랭피크 리옹을 꺾고 본선 진출을 확정한 페네르바체 선수들과 리옹 측 사이에 충돌이 벌어졌습니다.



도발 세리머니로 충돌의 중심에 선 페네르바체의 마테오 귀엥두지는 28일(한국시간) 구단 공식 SNS를 통해 "웜업 때부터 5만 명이 넘는 관중이 가족을 모욕했다"며 "마땅히 해야 할 세리머니였고, 선수로서 승리를 자축할 권리가 있다"고 밝혔습니다.



일촉즉발 충돌을 부른 세리머니와 이에 대해 직접 입장을 밝힌 귀엥두지의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)