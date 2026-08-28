이 대통령 지지율 42%로 취임 후 최저…부정평가 첫 50%대 [한국갤럽]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난주보다 3%포인트(p) 내리면서 취임 후 최저치를 기록했습니다.이 대통령의 국정 운영에 대한 부정 평가도 처음으로 과반을 넘었습니다.한국갤럽이 지난 25∼27일 전국 만 18세 이상 1천1명을 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 42%로 집계됐습니다.지난 21일 공개된 8월 3주 차 조사 45%와 비교하면 3%p 내렸습니다.한국갤럽 조사 기준 기존 최저치였던 8월 2주차 조사 44%보다도 2%p 낮습니다.'잘못하고 있다'는 응답은 50%로 취임 후 처음으로 절반을 넘겼습니다.'의견 유보'는 8%였습니다.긍정 평가 이유로는 '외교'가 16%로 가장 많이 꼽혔습니다.이어 '경제·민생' 11%, '소통' 10%, '전반적으로 잘한다'와 '부동산 정책'이 각각 7%였습니다.부정 평가 이유는 '부동산 정책'이 27%로 가장 많았습니다.'검찰 권한 축소'와 '경제·민생', '도덕성 문제·본인 재판 회피'는 각각 7%였습니다.지역별로는 광주·전라 75%를 제외한 전 지역에서 긍정 평가가 50% 아래였습니다.대구·경북에서는 26%로 30% 아래로 떨어졌고, 서울에서도 37%로 30%대를 보였습니다.인천·경기는 43%, 부산·울산·경남은 41%, 대전·세종·충청은 40%로 나타났습니다.연령별로는 18∼29세가 31%, 30대가 35%, 60대가 38%로 긍정 평가가 30%대에 머물렀습니다.반면 40대는 56%, 50대는 51%로 과반을 기록했습니다.지지정당별 긍정 평가는 더불어민주당 지지층이 77%, 국민의힘 지지층이 8%, 무당층이 24%였습니다.이 대통령의 국정 운영에 대한 부정 평가가 50%를 기록한 것은 지난해 6월 취임 이후 1년 2개월 만입니다.이는 윤석열 전 대통령보다는 늦었지만 문재인·박근혜 전 대통령보다는 다소 빠릅니다.한국갤럽의 역대 대통령 지지율 조사에서 윤 전 대통령은 취임 약 두 달 뒤인 2022년 7월 2주 차 조사에서 부정 평가 53%를 기록하며 50% 선을 돌파했습니다.2017년 5월 취임한 문 전 대통령은 2년 4개월 만인 2019년 9월 3주 차 조사에서 부정 평가 53%를 기록했습니다.2013년 2월 취임한 박 전 대통령은 1년 5개월 만인 2014년 7월 4주 차 조사에서 부정 평가 50%를 기록했습니다.정당 지지도는 더불어민주당이 39%, 국민의힘이 25%였습니다.지난주보다 민주당은 2%p 내렸고, 국민의힘은 변동이 없었습니다.민주당 지지율이 30%대로 내려간 것은 지난해 10월 3주 차 조사 39% 이후 약 10개월 만입니다.조국혁신당은 4%, 개혁신당은 3%, 진보당은 1%, 무당층은 26%였습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 이용한 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1p, 접촉률은 44.5%, 응답률은 9.5%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.