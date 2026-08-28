[자막뉴스] 제주 최고 '밀집 지역' 어쩌나…실종팀 ' 야간 일지' 다 뒤진다

제주 경찰이 실종 사건 허위 종결 의혹에 대한 수사와 별개로 제주서부경찰서 실종팀의 야간 상황 일지에 대해서도 감찰에 나섰습니다.



실종 사건을 허위로 종결한 부 모 경장이 상부 보고 과정에서도 관련 내용을 빠뜨리거나 부실하게 작성했는지 들여다보려는 취지입니다.



제주경찰청은 실종 사건을 허위 종결한 부 경장 사건과 관련해 야간 근무자가 퇴근 전 작성해 상부에 보고하는 야간 당직 일지를 들여다보고 있습니다.



범죄 피해 가능성이 있는 여성 실종 등 주요 실종 사건의 경우는 제주서부경찰서장에 이어 제주경찰청까지도 보고되지만, 지난 5월 15일 신고된 30대 여성 장모 씨에 대한 최초 실종 신고는 여성 실종 사건임에도 청장까지 보고되지 않았습니다.



부 경장은 자체적으로 기록을 삭제할 수 없는 112사건 처리 기록에는 장 씨의 범죄 피해 가능성이 없는 상황이라는 취지로 처리결과를 남겼습니다.



하지만 본인이 단독 작성 가능한 실종 프로파일링 시스템 관리 목록에는 장 씨가 교통사고로 사망했다며 관련 내용을 아예 삭제했습니다.



부 경장은 지난달 2일 60대 남성 실종 사건도 허위 종결했지만, 관리 목록상에는 관련 내용 삭제가 아닌 실종 상태가 해제됐다고 남겼습니다.



해제는 삭제된 것과 달리 다른 실종 수사 경찰이 언제든 들여다볼 수 있지만, 이 남성의 경우 여성이나 치매 노인 등 주요 실종 사례가 아니어서 상부의 주목을 덜 받은 것으로 알려졌습니다.



제주서부경찰서는 도내에서 인구가 가장 밀집한 노형동과 연동 등을 포함해 제주 서부 지역을 담당하고 있는데 실종팀 근무자 4명이 담당 지역의 단순 미귀가자, 가출인 등을 담당하고 있습니다.



주야간으로 순환 근무하면서 실종팀으로 접수된 대부분 사건이 결국 이들 각자 업무로 돌아오는 체곕니다.



특히 주요 실종 사건 발생 시에는 사건 접수 담당자가 상부 보고 절차가 마무리될 때까지 퇴근을 미루고 경찰서에 남는 경우도 있는 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)