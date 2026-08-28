'4연패 끊은 멀티골' 안양 마테우스, K리그1 '25라운드 MVP'

▲ 안양 마테우스

프로축구 FC안양의 마테우스가 팀의 연패를 끊고 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 오늘 마테우스가 하나은행 K리그1 2026 25라운드 MVP로 선정됐다고 알렸습니다.마테우스는 지난 26일 안양종합운동장에서 열린 인천 유나이티드와 홈경기에서 2골을 터뜨려 안양에 2대 1 역전승을 안겼습니다.안양은 전반 40분 선제골을 내줬지만, 마테우스가 전반 종료 직전 동점 골을 터뜨린 데 이어 후반 40분 프리킥으로 결승 골까지 넣어 승부를 뒤집고 4연패에서 벗어났습니다.25라운드 베스트 매치는 26일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC-광주FC전입니다.광주가 전반 5분과 45분 문민서의 연속골로 2대 0으로 앞섰지만 후반 23분 홍철의 퇴장으로 수적 열세에까지 놓인 강원이 후반 43분 강투지, 후반 44분 김동현의 연속골로 극적인 2대 2 무승부를 만들었습니다.울산 HD와 홈경기에서 후반 추가시간 정재희, 루빅손의 연속 골로 짜릿한 2대 1 역전승을 거둔 대전하나시티즌은 베스트 팀에 선정됐습니다.(사진=한국프로축구연맹, 연합뉴스)