SBS와 예술의전당 콘텐츠 협력, 문화예술 저변 확대 나선다

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SBS가 국내 대표 공연장인 예술의전당과 손잡고 대한민국 문화예술 저변 확대와 글로벌 확산에 나섭니다.SBS는 어제(27일) 오후 서울 목동 SBS 본사에서 방문신 사장과 장한나 예술의전당 사장이 참석한 가운데 대한민국 문화예술 글로벌 확산을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝혔습니다.양측은 이번 협약을 통해 SBS 국내외 채널에 예술의전당 공연 콘텐츠를 방영하고, 방송·유튜브 네트워크를 활용해 문화예술 콘텐츠를 확산하며, 새로운 문화예술 프로그램 제작에 협력하기로 했습니다.방문신 SBS 사장은 "공연장에서만 느꼈던 감동을 방송과 디지털 플랫폼을 통해 더 많은 사람들에게 전하고, 대한민국 예술가와 공연 콘텐츠를 세계에 알리는 새로운 길을 만들어낼 것"이라고 말했습니다.장한나 예술의전당 사장은 "예술의전당의 기획 제작력과 SBS의 콘텐츠 제작 역량이 만나면 시공간의 한계를 뛰어넘어 더 많은 사람들이 문화예술을 마음껏 즐길 수 있는 경계 없는 무대가 탄생할 것"이라고 말했습니다.양측은 SBS 문화가중계에 예술의전당 공연콘텐츠를 방영하는 것을 시작으로 다양한 분야 협력을 이어나갈 계획입니다.